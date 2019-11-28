Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. Архивное фото

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 нарушений, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Алеппо – три, Латакия – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Хама – один", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Маликия (провинции Идлиб) выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны и в населенном пункте Телль-Газаль (провинции Хасеке) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.