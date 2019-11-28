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РИА Новости

"Серебряные" волонтеры на Сахалине улучшают работу больницы

11:50 28.11.2019
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© Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Сахалинской области"Серебряные" волонтеры на собрании в поликлинике
Серебряные волонтеры на собрании в поликлинике
© Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Сахалинской области
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Активные представители старшего поколения района Луговое в Южно-Сахалинске каждую неделю вносят предложения об улучшении работы местной больницы. Для этого они вместе с жителями выявляют слабые места в работе поликлиники и совместно с администрацией медицинского учреждения стараются их исправить, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Так, благодаря "серебряным" волонтерам в медицинском учреждении уже открылся кабинет неотложной помощи, где в день принимают до 14 пациентов.
Жительница Лугового Людмила Скареднова стала "серебряным" волонтером всего месяц назад. Одна из ее главных целей – наладить взаимоотношения между персоналом и посетителями лечебного заведения.

В поликлинике бываю часто. Знаю всех специалистов. Мечтаю, чтобы жители Планировочного района были довольны работой нашей поликлиники. Для этого мы опрашиваем людей, с какими сложностями они сталкиваются при обращении в учреждение. Если проблему невозможно решить на месте, доводим информацию до главного врача", ‒ приводятся слова волонтера в пресс-релизе.

Такое взаимодействие уже принесло результаты. Помимо кабинета неотложной помощи на работу в поликлинику приняли двух участковых врачей – терапевта и педиатра.
"Пока мы только строим свои взаимоотношения с представителями "серебряного" волонтерства, но уверен, что уже слышим друг друга. Совместные встречи способствуют этому. Активисты имеют возможность напрямую задать любые вопросы и поделиться своими идеями и наработками. Мы готовы рассмотреть любые предложения", – отметил главный врач поликлиники №6 Артем Нагорный в комментарии пресс-службе.
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Хорошие новостиХорошие новостиЮжно-Сахалинск
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