"Серебряные" волонтеры на Сахалине улучшают работу больницы

© Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Сахалинской области "Серебряные" волонтеры на собрании в поликлинике

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Активные представители старшего поколения района Луговое в Южно-Сахалинске каждую неделю вносят предложения об улучшении работы местной больницы. Для этого они вместе с жителями выявляют слабые места в работе поликлиники и совместно с администрацией медицинского учреждения стараются их исправить, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Так, благодаря "серебряным" волонтерам в медицинском учреждении уже открылся кабинет неотложной помощи, где в день принимают до 14 пациентов.

Жительница Лугового Людмила Скареднова стала "серебряным" волонтером всего месяц назад. Одна из ее главных целей – наладить взаимоотношения между персоналом и посетителями лечебного заведения.

В поликлинике бываю часто. Знаю всех специалистов. Мечтаю, чтобы жители Планировочного района были довольны работой нашей поликлиники. Для этого мы опрашиваем людей, с какими сложностями они сталкиваются при обращении в учреждение. Если проблему невозможно решить на месте, доводим информацию до главного врача", ‒ приводятся слова волонтера в пресс-релизе.

Такое взаимодействие уже принесло результаты. Помимо кабинета неотложной помощи на работу в поликлинику приняли двух участковых врачей – терапевта и педиатра.