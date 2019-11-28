Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 12 раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы девяти населенных пунктов республики.