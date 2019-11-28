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РИА Новости

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:44 28.11.2019 (обновлено: 10:45 28.11.2019)
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 12 раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы девяти населенных пунктов республики.
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