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РИА Новости

Путин поприветствовал участников Всероссийского конгресса пациентов

10:42 28.11.2019 (обновлено: 10:44 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Всероссийского конгресса пациентов выразил уверенность, что рекомендации заседания будут учтены при выработке и реализации государственной политики в сфере медицины и здравоохранения.
Конгресс проходит в Москве с 28 ноября по 1 декабря.

"Уверен, нынешний форум пройдёт в плодотворном, созидательном ключе, будет содействовать обмену опытом и лучшими практиками, а его рекомендации и в целом консолидированная позиция Всероссийского союза пациентов обязательно будут учтены при выработке и реализации государственной политики в сфере медицины и здравоохранения, подготовке квалифицированных кадров", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в нынешнем году Всероссийскому союзу пациентов, объединяющему общероссийские и межрегиональные НКО по всей стране, исполняется 10 лет. По словам президента, союз, ставя перед собой важную задачу - поддержку людей с тяжёлыми заболеваниями, стремится укреплять взаимодействие с органами власти, врачебным и экспертным сообществом в решении таких проблем, как повышение качества и доступности медицинской помощи, формирование институтов гражданского контроля в системе здравоохранения, совершенствование профильного законодательства.
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