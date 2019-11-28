На Камчатке подросток погиб после падения во время пробежки

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели подростка во время его самостоятельной подготовки к соревнованиям, сообщает региональное СУСК РФ.
Тело 13-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти нашли 22 ноября в 100 метрах от села Ачайваям.
"По материалам проверки, 22 ноября 2019 года 13-летний подросток самостоятельно готовился к соревнованиям по борьбе и осуществлял вечернюю пробежку с троими друзьями. В 100 метрах от села Ачайваям он споткнулся и ударился головой о землю. Смерть несовершеннолетнего наступила до прибытия фельдшера на место происшествия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным судебных медиков, подросток погиб в результате механической асфиксии из-за инфузии дыхательных путей рвотными массами.
Проводится проверка.
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