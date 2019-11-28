На Камчатке подросток погиб после падения во время пробежки

"По материалам проверки, 22 ноября 2019 года 13-летний подросток самостоятельно готовился к соревнованиям по борьбе и осуществлял вечернюю пробежку с троими друзьями. В 100 метрах от села Ачайваям он споткнулся и ударился головой о землю. Смерть несовершеннолетнего наступила до прибытия фельдшера на место происшествия", - говорится в сообщении.