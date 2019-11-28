Врачи оценили состояние школьников в Приморье после инцидента с ртутью

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Врачи не выявили симптомов отравления парами ртути у учеников школы в селе Хороль в Приморье, куда один из семиклассников принес банку с этим металлом, сообщает администрация края.

В школе в понедельник разлилась ртуть из банки, которую принес ученик седьмого класса - он решил "поделиться" ею с друзьями и насыпал им в ладони. В школе проводилась эвакуация. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути в учебном заведении более чем в 80 раз превышала норму. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта, специалисты устраняют последствия инцидента.