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РИА Новости

Врачи оценили состояние школьников в Приморье после инцидента с ртутью

09:52 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Врачи не выявили симптомов отравления парами ртути у учеников школы в селе Хороль в Приморье, куда один из семиклассников принес банку с этим металлом, сообщает администрация края.
В школе в понедельник разлилась ртуть из банки, которую принес ученик седьмого класса - он решил "поделиться" ею с друзьями и насыпал им в ладони. В школе проводилась эвакуация. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути в учебном заведении более чем в 80 раз превышала норму. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта, специалисты устраняют последствия инцидента.
"Симптомов и подозрений отравления парами ртути у учащихся и сотрудников школы в селе Хороль не выявлено. Прямо сейчас медики проводят первичный осмотр", - говорится в сообщении.
В школу дети вернутся после того, как здесь завершат демеркуризацию помещений и проведут контрольные замеры на отсутствие паров ртути.
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