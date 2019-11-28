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РИА Новости

Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом

09:17 28.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесовоз
Лесовоз
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лесовоз. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Полиция в Еврейской автономной области ищет лесовоз, в котором незакрепленное бревно развернулось поперек машины и задело ехавший во встречном направлении рейсовый автобус, причинив травмы водителю, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По словам собеседника, происшествие зарегистрировано в среду вечером на 5-м километре автодороги "Западный подъезд к Биробиджану".
"Лесовоз вез незакрепленные бревна, одно из них развернуло поперек машины. Это бревно столкнулось с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту "Кирга-Птичник". Водитель автобуса получил травмы и госпитализирован. Пассажиры не пострадали. Лесовоз и его водитель устанавливаются", - сказал представитель УМВД.
Он отметил, что в отношении неустановленного водителя возбуждено два административных дела по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего" и части 2 статьи 12.27 "Оставление места ДТП". Нарушителю грозит наказание вплоть до лишения прав.
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