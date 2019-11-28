Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом

"Лесовоз вез незакрепленные бревна, одно из них развернуло поперек машины. Это бревно столкнулось с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту "Кирга-Птичник". Водитель автобуса получил травмы и госпитализирован. Пассажиры не пострадали. Лесовоз и его водитель устанавливаются", - сказал представитель УМВД.