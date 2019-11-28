В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком

"Автобус Mercedes-Benz Sprinter, принадлежащий одному из санаториев Тверской области, который вез рабочих из села Кушалино в Тверь, не предоставил преимущество в движении грузовом автомобилю, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. На данный момент пострадало 6 человек, несовершеннолетних в автобусе не было", - сказала представитель полиции.