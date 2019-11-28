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РИА Новости

В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком

09:08 28.11.2019 (обновлено: 09:22 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БРЯНСК, 28 ноя – РИА Новости. Микроавтобус, принадлежащий одному из санаториев Тверской области, столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 6 человек, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
По данным собеседницы агентства, ДТП произошло на 37-м километре автодороги Тверь – Бежецк.
"Автобус Mercedes-Benz Sprinter, принадлежащий одному из санаториев Тверской области, который вез рабочих из села Кушалино в Тверь, не предоставил преимущество в движении грузовом автомобилю, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. На данный момент пострадало 6 человек, несовершеннолетних в автобусе не было", - сказала представитель полиции.
По данному ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства. На место выехало руководство УМВД России по Тверской области.
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