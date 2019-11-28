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РИА Новости

Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов

09:03 28.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 80-го конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 80-го конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 93-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, 11 автомобилей гумконвоя доставили в Луганск более 117 тонн гуманитарного груза, в том числе 115 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет, а также медикаменты.
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. Предыдущие 92 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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