Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов

ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 93-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, 11 автомобилей гумконвоя доставили в Луганск более 117 тонн гуманитарного груза, в том числе 115 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет, а также медикаменты.
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. Предыдущие 92 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.