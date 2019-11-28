Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Пасмурная погода, местами осадки в виде мороси или снежинок ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице будет около нуля, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве сохранится пасмурная погода. Возможны незначительные осадки в виде мороси или выпадения отдельных снежинок, но они будут очень слабые, очень локализованные. В Москве сегодня около нуля, в Подмосковье минус 4 – плюс 1", - сказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что ветер южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление опустилось до нормального значения – 745 миллиметров ртутного столба.
"То есть по двум параметрам: по температуре воздуха и по атмосферному давлению мы наконец вернулись в климатическое русло, в те показатели, которые характерны в конце ноября", - отметил Тишковец.
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