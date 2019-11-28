Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Метеоролог добавил, что ветер южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление опустилось до нормального значения – 745 миллиметров ртутного столба.

"То есть по двум параметрам: по температуре воздуха и по атмосферному давлению мы наконец вернулись в климатическое русло, в те показатели, которые характерны в конце ноября", - отметил Тишковец.