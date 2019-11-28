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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:10 28.11.2019 (обновлено: 08:11 28.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Пасмурная погода, местами осадки в виде мороси или снежинок ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице будет около нуля, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве сохранится пасмурная погода. Возможны незначительные осадки в виде мороси или выпадения отдельных снежинок, но они будут очень слабые, очень локализованные. В Москве сегодня около нуля, в Подмосковье минус 4 – плюс 1", - сказал Тишковец.
Снег в Москве
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Метеоролог добавил, что ветер южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление опустилось до нормального значения – 745 миллиметров ртутного столба.
"То есть по двум параметрам: по температуре воздуха и по атмосферному давлению мы наконец вернулись в климатическое русло, в те показатели, которые характерны в конце ноября", - отметил Тишковец.
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
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Центр "Фобос"МоскваМосковская областьОбщество
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