Православные христиане вступают в Рождественский пост

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У православных верующих начинается в четверг 40-дневный У православных верующих начинается в четверг 40-дневный Рождественский пост , который подготавливает их к встрече праздника Рождества Христова (7 января).

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречаются с IV века в творениях блаженного Августина, святителя Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий. Первоначально он длился от одной до двух недель.

На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле было решено, что все христиане должны хранить пост перед Рождеством в течение 40 дней. Поэтому в церковном уставе этот пост именуется "Четыредесятницей", так же, как и Великий пост.

"Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся", - писал святитель Симеон Солунский.

Рождественский пост называется также Филипповым, потому что берет начало после 27 ноября - дня памяти святого апостола Филиппа.

Тема Рождества в богослужениях 40-дневного подготовительного периода появляется постепенно. В начале поста - 28 ноября - ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы в девяти ирмосах рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос рождается, славите!" За две недели до Рождества Церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, благодаря которым сохранилась вера в грядущего Мессию и стало возможным его явление в мир, а в последнюю неделю прославляет предков Христа.