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РИА Новости

Православные христиане вступают в Рождественский пост

02:10 28.11.2019 (обновлено: 10:54 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Вид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У православных верующих начинается в четверг 40-дневный Рождественский пост, который подготавливает их к встрече праздника Рождества Христова (7 января).
Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречаются с IV века в творениях блаженного Августина, святителя Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий. Первоначально он длился от одной до двух недель.
На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле было решено, что все христиане должны хранить пост перед Рождеством в течение 40 дней. Поэтому в церковном уставе этот пост именуется "Четыредесятницей", так же, как и Великий пост.
Прихожане во время праздничного Рождественского богослужения. Архивное фото
28 ноября 2018, 00:35
Рождественский пост по православному календарю
"Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся", - писал святитель Симеон Солунский.
Рождественский пост называется также Филипповым, потому что берет начало после 27 ноября - дня памяти святого апостола Филиппа.
Тема Рождества в богослужениях 40-дневного подготовительного периода появляется постепенно. В начале поста - 28 ноября - ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы в девяти ирмосах рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос рождается, славите!" За две недели до Рождества Церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, благодаря которым сохранилась вера в грядущего Мессию и стало возможным его явление в мир, а в последнюю неделю прославляет предков Христа.
Как и Петров пост, Рождественский не является строгим, в отдельные дни разрешается есть рыбу. Хотя ближе к своему окончанию, со 2 по 6 января (по новому стилю) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
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Религия и мировоззрениеПетров пост (Апостольский пост)Новости - Религия и мировоззрениеМоскваОбществоРождественский постРождестворелигия
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