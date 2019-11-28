Дроном по свалкам. За нарушителями чистоты Волги будут следить

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Борьба с нелегальными свалками и нерадивыми гражданами, засоряющими окрестности бытовым мусором, в Астраханской области вышла на новый уровень: администрация города Ахтубинска использует квадрокоптер с прибором ночного видения, который позволяет засечь нарушителей с большой высоты или зафиксировать номер их автомобиля.

"В принципе, результатами мы довольны. Можно быстро осмотреть большую территорию, а качество картинки позволяет выявить машины даже на отдалении и потом подлететь посмотреть, что они делают. В первую очередь это вопрос оперативности", — рассказал корреспонденту РИА Новости заместитель главы администрации муниципального образования "Город Ахтубинск" по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и энергоснабжению Олег Чевиленко.

Интересно, что в городе есть официальные полигоны, однако некоторые местные жители все равно предпочитают оставлять мусор в оврагах и на берегах рек. Все эти места уже давно известны — именно на них, по словам заммэра, планируют сконцентрировать внимание власти Ахтубинска, чтобы проводить там рейды по выходным дням на постоянной основе. Пока же нужно привыкнуть к новой технике и отработать схему штрафов и наказаний для нарушителей.

"Мы знаем, куда жители города вывозят непотребный мусор. На этих территориях мы будем некоторое время следить за проезжающим транспортом с помощью биноклей, чтобы коптер просто так в воздухе не висел и не распугивал людей", — отметил Чевиленко.

"Вас заметили"

Схема действий простая: неподалеку от излюбленного горожанами места выброса мусора замечают автомобиль или грузовик, за которым отправляют квадрокоптер. Если удалось заснять факт преступления, то дрон подлетает ближе, чтобы зафиксировать номер транспортного средства и, по возможности, лица нарушителей. После этого на место выезжает группа из административного отдела по благоустройству, которая составляет документ о правонарушении. Далее, по словам заместителя главы администрации, он, скорее всего, будет передан в суд для взыскания штрафа.

Злостными нарушителями становятся не только автолюбители Ахтубинска: жители частного сектора нередко вывозят накопившийся хлам или строительные материалы со своих участков на садовых тачках и сбрасывают рядом с объездной дорогой в задней части города. Бороться с ними также планируют с помощью квадрокоптера.

"Вручную обычно выносят те, кто живет недалеко от этой дороги. Распознаем по лицу, потом коптер долетает до домовладения. Смотрим, куда человек зашел, вызываем сотрудников, стучимся во двор, предъявляем материалы. Если он не согласен, передаем материалы дела в суд", — рассказал Чевиленко, добавив, что пока таких прецедентов не было.

Останавливаться на достигнутом власти Ахтубинска не намерены. По словам заместителя главы администрации, на основных перекрестках и выезде из населенного пункта планируется установить порядка 50 видеокамер для фиксации нарушений и контроля маршрута передвижения нарушителей.