Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T08:07+0300
https://ria.ru/20191128/1561667821.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/90457/73/904577361_0:131:2001:1257_1036x0_80_0_0_1e43da9dc5c0d534a3f8bdb23b51191d.jpg
РИА Новости

Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя

08:00 28.11.2019 (обновлено: 08:07 28.11.2019)
20713
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНБоевой железнодорожный ракетный комплекс
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Высочайшая мобильность, непревзойденная скрытность и способность одним залпом уничтожить сразу несколько городов-миллионников — ровно 30 лет назад, 28 ноября 1989-го, на вооружение советских РВСН встали боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК). Под видом товарняков они курсировали по всей огромной стране, вызывая сильную головную боль у военного командования США. О самом незаметном оружии ракетчиков — в материале РИА Новости.

Тысяча километров в сутки

С развитием космических средств разведки обеспечивать скрытность базирования ядерного потенциала становилось все труднее. Уже в 1970-е стало ясно: большинство мест расположения наземных грунтовых пусковых установок хорошо известны потенциальному противнику и в случае крупномасштабной войны в них полетят десятки ракет. Именно поэтому комплексы шахтного базирования надежно укреплены и закрыты сверху многотонными бетонными "крышками", выдерживающими давление до ста атмосфер.
Впрочем, даже укрепив шахты, военные не оставляли попыток спрятать ракеты подальше от посторонних глаз. В СССР и США разработали подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), способные незаметно выходить в районы боевого патрулирования. Затем конструкторы решили разместить ядерные ракеты в железнодорожном составе. В 1960-х американцы спроектировали ракетный поезд Mobile Minuteman. Успешно испытали и почти приняли на вооружение, но вскоре отказались от него из-за высокой сложности и дороговизны.
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс
27 июля 2018, 08:00
Новая триада. Чем вооружат ядерные силы России в ближайшие годы
В СССР же довели проект до конца. У БЖРК было сразу несколько существенных плюсов: ядерный поезд мог беспрепятственно преодолевать до тысячи километров в сутки, а из-за минимальных внешних отличий от гражданских поездов его практически невозможно было вычислить на огромной территории Союза. Разветвленность сети железных дорог страны позволяла в кратчайшие сроки перебазировать БЖРК в любую точку. Благодаря этим комплексам при ядерном нападении у СССР сохранялся шанс для мощного ответного удара даже в случае уничтожения всего остального оружия.
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНБоевой ракетный железнодорожный комплекс
Боевой ракетный железнодорожный комплекс
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Боевой ракетный железнодорожный комплекс

Смертоносный "Молодец"

Боевой железнодорожный комплекс — это десяток вагонов, три из которых приспособлены под пусковые установки МБР. В остальных — отсеки боевого управления и связи, жилые помещения, хранилища топлива и продовольствия. При разработке БЖРК конструкторы столкнулись с множеством непростых задач. Так, пусковая установка получилась слишком тяжелой: вместе с ракетой — порядка двухсот тонн. Из-за увеличившейся нагрузки на железнодорожное полотно часть путей пришлось усилить. Вагон поставили на восемь колесных пар вместо стандартных четырех. Кроме того, нагрузка с помощью особых устройств передавалась и распределялась между передним и задними вагонами.
Для БЖРК создали специальную твердотопливную ракету РТ-23УТТХ "Молодец". Десять ядерных боеголовок могли поразить цель на расстоянии более десяти тысяч километров. Эта ракета отличалась от привычных, например, тем, что для уменьшения габаритов обтекатель сделали складным: он раскрывался сразу после пуска.
Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М
18 июля 2018, 08:00
Подземелье "Сатаны". Почему Россия не откажется от шахтных ядерных ракет
Стотонную ракету длиной чуть более 20 метров укладывали в стандартный грузовой вагон. При необходимости поезд мог остановиться в любой точке маршрута и произвести пуск. Вагон, где находилась пусковая установка, закреплялся выдвижными опорами, контактная электрическая сеть отодвигалась в сторону, крыша поднималась, и ракета принимала вертикальное положение. После минометного старта МБР поезд почти сразу уходил с этого места.
Перед принятием на вооружение комплекс подвергли серьезным испытаниям: выполнили несколько пусков и проверили на устойчивость к ядерному взрыву. В одном из испытаний несколько пусковых установок и командный пункт ракетного поезда подставили под ударную волну мощностью в тысячу тонн в тротиловом эквиваленте. БЖРК выдержал.
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНБоевой ракетный железнодорожный комплекс
Боевой ракетный железнодорожный комплекс
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Боевой ракетный железнодорожный комплекс

Поезд преткновения

Первый БЖРК встал на боевое дежурство под Костромой в 1987-м, еще до официального принятия на вооружение. В последующие несколько лет в строй ввели еще семь полков, а к 1999-му РВСН развернули целых три ракетных дивизии, вооруженных таким комплексами.
Впрочем, ядерные поезда курсировали по дорогам страны всего несколько лет. Появление у СССР такого оружия и в таком количестве стало настоящим шоком для стран Запада. В 1991-м им удалось договориться с советским руководством, и боевое патрулирование отменили. Фактически главное преимущество БЖРК — скрытность — полностью свели на нет. В рамках договора СНВ-2, подписанного в 1993-м, США добились ликвидации всех комплексов. В 2005-м ракетные поезда окончательно сняли с вооружения, а двенадцать составов разобрали и утилизировали.
Межконтинентальная Баллистическая Ракета МР-УР-100 в городе Байконур в парке Мира
17 октября 2018, 08:00
Двести Хиросим. На что были способны межконтинентальные ракеты РС-16
Тем не менее в начале нулевых в России всерьез заговорили о воссоздании БЖРК под новым именем "Баргузин". Предполагалось, что это будет внешне неотличимый от обычного товарного поезда железнодорожный состав. В его вагонах планировали разместить три межконтинентальные баллистические ракеты с тридцатью боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. В 2016-м "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет — бросковые испытания.
И хотя в 2017-м "Российская газета" сообщила о приостановке работ по проекту, в Минобороны РИА Новости проинформировали, что полностью отказываться от ракетных поездов Россия не собирается. Более того, недавно генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН Юрий Соломонов заявил о разработке унифицированного ракетного комплекса "Ярс" с возможностью базирования на поездах.
© Фото : ОАО "РЖД"Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
© Фото : ОАО "РЖД"
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
72571926
Обсудить 20
Ракетные войска стратегического назначенияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Почему отказались от такого оружия, побоялись экономических санкций или запад просто "купил" верхушку страны в 90-х?) Пора возвращать в строй лучшие достижения впк!
28 ноября, 09:29
АБАлександр Б.
6200000
как у нас в стране делается: в памятник танк залей горючее он и поедет, так что США есть чего бояться
28 ноября, 09:05
Спиральтист ...
3770000
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Мужчина читает газету напротив Банка Англии в Лондоне
Британское СМИ просит прислать оккупантов для спасения демократии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
Лента новостейМолния