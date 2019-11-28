"Огненный дракон" и другие победители конкурса панорамной фотографии

Профессиональные фотографы и любители со всего мира соревновались за призы юбилейного, десятого по счету конкурса The EPSON International Pano Awards. В этом году жюри получило более 4,9 тысячи работ авторов из 72 стран. Лучшие панорамные снимки лауреатов — в фотоленте Ria.ru.