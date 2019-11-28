"Огненный дракон" и другие победители конкурса панорамной фотографии

Фотографом года стала австралийка Мике Бойнтон (Mieke Boynton). Снимок "Огненный дракон", которому жюри отдало абсолютную победу, Мике сделала во время путешествия по Исландии.
Фотографом года стала австралийка Мике Бойнтон (Mieke Boynton). Снимок "Огненный дракон", которому жюри отдало абсолютную победу, Мике сделала во время путешествия по Исландии.
Второе место в конкурсе и победу в номинации "Архитектура" завоевал Абдулла аль-Мушаифри (Abdulla Al-Mushaifri). На фото — Национальный музей Катара.
Второе место в конкурсе и победу в номинации "Архитектура" завоевал Абдулла аль-Мушаифри (Abdulla Al-Mushaifri). На фото — Национальный музей Катара.
Главный приз в любительской категории получил Карлос Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) за фото водопада на Лофотенских островах в Норвегии.
Главный приз в любительской категории получил Карлос Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) за фото водопада на Лофотенских островах в Норвегии.
Работа Хесуса М. Чамизо (Jesús M. Chamizo) удостоена высокой оценки жюри.
Работа Хесуса М. Чамизо (Jesús M. Chamizo) удостоена высокой оценки жюри.
Специальный приз EPSON Digital Art Prize 2019 достался Марку Грею (Mark Gray) за фото исландского ледника Ватнайёкюдль.
Специальный приз EPSON Digital Art Prize 2019 достался Марку Грею (Mark Gray) за фото исландского ледника Ватнайёкюдль.
Тхиен Нгуен Нгок (Thien Nguyen Ngoc). Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.
Тхиен Нгуен Нгок (Thien Nguyen Ngoc). Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.
Саймон Роппель (Simon Roppel) удостоен премии Curators Awards 2019.
Саймон Роппель (Simon Roppel) удостоен премии Curators Awards 2019.
Работа финалиста конкурса Мэтью Брауна (Mathew Browne).
Работа финалиста конкурса Мэтью Брауна (Mathew Browne).
Кадр Петра Ушанова прошел в финал The EPSON International Pano Awards 2019.
Кадр Петра Ушанова прошел в финал The EPSON International Pano Awards 2019.
"Млечный Путь" привел Даниэля Триппольту (Daniel Trippolt) на второе место в любительской категории.
"Млечный Путь" привел Даниэля Триппольту (Daniel Trippolt) на второе место в любительской категории.
Марсель ван Остен (Marsel van Oosten) сделал этот кадр на Сокотре. "Остров счастья" принес автору удачу. Фото — в финале The EPSON International Pano Awards.
Марсель ван Остен (Marsel van Oosten) сделал этот кадр на Сокотре. "Остров счастья" принес автору удачу. Фото — в финале The EPSON International Pano Awards.
Еще один финалист — Энди Ву (Andy Wu) и облака, похожие на сладкую вату.
Еще один финалист — Энди Ву (Andy Wu) и облака, похожие на сладкую вату.
Кадр Дэнни Тана (Danny Tan) отметили специальным призом Nikon Award.
Кадр Дэнни Тана (Danny Tan) отметили специальным призом Nikon Award.
"Ловец снов" Распиенгеаса Николаса (Raspiengeas Nicolas) — в финале конкурса панорамной фотографии.
"Ловец снов" Распиенгеаса Николаса (Raspiengeas Nicolas) — в финале конкурса панорамной фотографии.
Иржи Бенда (Jiri Benda) — один из 50 финалистов в номинации "Пейзаж" любительской категории конкурса.
Иржи Бенда (Jiri Benda) — один из 50 финалистов в номинации "Пейзаж" любительской категории конкурса.
Работа Брайана Хупера (Brian Hopper) попала в финал в номинации "Архитектура" для фотографов-любителей.
Работа Брайана Хупера (Brian Hopper) попала в финал в номинации "Архитектура" для фотографов-любителей.
"Гиганты ушли". Работа Сергея Семенова — в финале конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.
"Гиганты ушли". Работа Сергея Семенова — в финале конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.
Финалист Чан Минь Дунг (Tran Minh Dung) запечатлел на фото повседневную жизнь города Хойан в Центральном Вьетнаме.
Финалист Чан Минь Дунг (Tran Minh Dung) запечатлел на фото повседневную жизнь города Хойан в Центральном Вьетнаме.
Кадр Камила Билински (Kamil Bilinski) вошел в число 50 лучших работ фотографов-любителей в номинации "Пейзаж".
Кадр Камила Билински (Kamil Bilinski) вошел в число 50 лучших работ фотографов-любителей в номинации "Пейзаж".
Чандра Бонг (Chandra Bong) —финалист в номинации "Пейзаж" для фотографов-любителей.
Чандра Бонг (Chandra Bong) —финалист в номинации "Пейзаж" для фотографов-любителей.
Работа финалиста конкурса панорамной фотографии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).
Работа финалиста конкурса панорамной фотографии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).