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РИА Новости

"Огненный дракон" и другие победители конкурса панорамной фотографии

11:33 28.11.2019 (обновлено: 15:39 28.11.2019)
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Профессиональные фотографы и любители со всего мира соревновались за призы юбилейного, десятого по счету конкурса The EPSON International Pano Awards. В этом году жюри получило более 4,9 тысячи работ авторов из 72 стран. Лучшие панорамные снимки лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Mieke Boynton/ The EPSON International Pano Awards 2019

Фотографом года стала австралийка Мике Бойнтон (Mieke Boynton). Снимок "Огненный дракон", которому жюри отдало абсолютную победу, Мике сделала во время путешествия по Исландии.

Mieke Boynton. Работа победителя конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
1 из 21

Фотографом года стала австралийка Мике Бойнтон (Mieke Boynton). Снимок "Огненный дракон", которому жюри отдало абсолютную победу, Мике сделала во время путешествия по Исландии.

© Фото : Mieke Boynton/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Abdulla Al-Mushaifri/ The EPSON International Pano Awards 2019

Второе место в конкурсе и победу в номинации "Архитектура" завоевал Абдулла аль-Мушаифри (Abdulla Al-Mushaifri). На фото — Национальный музей Катара.

Abdulla Al-Mushaifri. Работа победителя конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
2 из 21

Второе место в конкурсе и победу в номинации "Архитектура" завоевал Абдулла аль-Мушаифри (Abdulla Al-Mushaifri). На фото — Национальный музей Катара.

© Фото : Abdulla Al-Mushaifri/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Carlos F. Turienzo/ The EPSON International Pano Awards 2019

Главный приз в любительской категории получил Карлос Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) за фото водопада на Лофотенских островах в Норвегии.

Carlos F. Turienzo. Работа победителя конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
3 из 21

Главный приз в любительской категории получил Карлос Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) за фото водопада на Лофотенских островах в Норвегии.

© Фото : Carlos F. Turienzo/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Jesús M. Chamizo/ The EPSON International Pano Awards 2019

Работа Хесуса М. Чамизо (Jesús M. Chamizo) удостоена высокой оценки жюри.

Jesús M. Chamizo. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
4 из 21

Работа Хесуса М. Чамизо (Jesús M. Chamizo) удостоена высокой оценки жюри.

© Фото : Jesús M. Chamizo/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Mark Gray/ The EPSON International Pano Awards 2019

Специальный приз EPSON Digital Art Prize 2019 достался Марку Грею (Mark Gray) за фото исландского ледника Ватнайёкюдль.

Mark Gray. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
5 из 21

Специальный приз EPSON Digital Art Prize 2019 достался Марку Грею (Mark Gray) за фото исландского ледника Ватнайёкюдль.

© Фото : Mark Gray/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Thien Nguyen Ngoc/ The EPSON International Pano Awards 2019

Тхиен Нгуен Нгок (Thien Nguyen Ngoc). Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.

Thien Nguyen Ngoc. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
6 из 21

Тхиен Нгуен Нгок (Thien Nguyen Ngoc). Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.

© Фото : Thien Nguyen Ngoc/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Simon Roppel/ The EPSON International Pano Awards 2019

Саймон Роппель (Simon Roppel) удостоен премии Curators Awards 2019.

Simon Roppel. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
7 из 21

Саймон Роппель (Simon Roppel) удостоен премии Curators Awards 2019.

© Фото : Simon Roppel/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Mathew Browne/ The EPSON International Pano Awards 2019

Работа финалиста конкурса Мэтью Брауна (Mathew Browne).

Mathew Browne. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
8 из 21

Работа финалиста конкурса Мэтью Брауна (Mathew Browne).

© Фото : Mathew Browne/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Petr Ushanov/ The EPSON International Pano Awards 2019

Кадр Петра Ушанова прошел в финал The EPSON International Pano Awards 2019.

Petr Ushanov. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
9 из 21

Кадр Петра Ушанова прошел в финал The EPSON International Pano Awards 2019.

© Фото : Petr Ushanov/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Daniel Trippolt/ The EPSON International Pano Awards 2019

"Млечный Путь" привел Даниэля Триппольту (Daniel Trippolt) на второе место в любительской категории.

Daniel Trippolt. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
10 из 21

"Млечный Путь" привел Даниэля Триппольту (Daniel Trippolt) на второе место в любительской категории.

© Фото : Daniel Trippolt/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Marsel van Oosten/ The EPSON International Pano Awards 2019

Марсель ван Остен (Marsel van Oosten) сделал этот кадр на Сокотре. "Остров счастья" принес автору удачу. Фото — в финале The EPSON International Pano Awards.

Marsel van Oosten. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
11 из 21

Марсель ван Остен (Marsel van Oosten) сделал этот кадр на Сокотре. "Остров счастья" принес автору удачу. Фото — в финале The EPSON International Pano Awards.

© Фото : Marsel van Oosten/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Andy Wu/ The EPSON International Pano Awards 2019

Еще один финалист — Энди Ву (Andy Wu) и облака, похожие на сладкую вату.

Andy Wu. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
12 из 21

Еще один финалист — Энди Ву (Andy Wu) и облака, похожие на сладкую вату.

© Фото : Andy Wu/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Danny Tan/ The EPSON International Pano Awards 2019

Кадр Дэнни Тана (Danny Tan) отметили специальным призом Nikon Award.

Danny Tan. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
13 из 21

Кадр Дэнни Тана (Danny Tan) отметили специальным призом Nikon Award.

© Фото : Danny Tan/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Raspiengeas Nicolas/ The EPSON International Pano Awards 2019

"Ловец снов" Распиенгеаса Николаса (Raspiengeas Nicolas) — в финале конкурса панорамной фотографии.

Raspiengeas Nicolas. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
14 из 21

"Ловец снов" Распиенгеаса Николаса (Raspiengeas Nicolas) — в финале конкурса панорамной фотографии.

© Фото : Raspiengeas Nicolas/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Jiri Benda/ The EPSON International Pano Awards 2019

Иржи Бенда (Jiri Benda) — один из 50 финалистов в номинации "Пейзаж" любительской категории конкурса.

Jiri Benda. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
15 из 21

Иржи Бенда (Jiri Benda) — один из 50 финалистов в номинации "Пейзаж" любительской категории конкурса.

© Фото : Jiri Benda/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Brian Hopper/ The EPSON International Pano Awards 2019

Работа Брайана Хупера (Brian Hopper) попала в финал в номинации "Архитектура" для фотографов-любителей.

Brian Hopper. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
16 из 21

Работа Брайана Хупера (Brian Hopper) попала в финал в номинации "Архитектура" для фотографов-любителей.

© Фото : Brian Hopper/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Sergey Semenov/ The EPSON International Pano Awards 2019

"Гиганты ушли". Работа Сергея Семенова — в финале конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.

Sergey Semenov. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
17 из 21

"Гиганты ушли". Работа Сергея Семенова — в финале конкурса The EPSON International Pano Awards 2019.

© Фото : Sergey Semenov/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Tran Minh Dung/ The EPSON International Pano Awards 2019

Финалист Чан Минь Дунг (Tran Minh Dung) запечатлел на фото повседневную жизнь города Хойан в Центральном Вьетнаме.

Tran Minh Dung. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
18 из 21

Финалист Чан Минь Дунг (Tran Minh Dung) запечатлел на фото повседневную жизнь города Хойан в Центральном Вьетнаме.

© Фото : Tran Minh Dung/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Kamil Bilinski/ The EPSON International Pano Awards 2019

Кадр Камила Билински (Kamil Bilinski) вошел в число 50 лучших работ фотографов-любителей в номинации "Пейзаж".

Kamil Bilinski. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
19 из 21

Кадр Камила Билински (Kamil Bilinski) вошел в число 50 лучших работ фотографов-любителей в номинации "Пейзаж".

© Фото : Kamil Bilinski/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Chandra Bong/ The EPSON International Pano Awards 2019

Чандра Бонг (Chandra Bong) —финалист в номинации "Пейзаж" для фотографов-любителей.

Chandra Bong. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
20 из 21

Чандра Бонг (Chandra Bong) —финалист в номинации "Пейзаж" для фотографов-любителей.

© Фото : Chandra Bong/ The EPSON International Pano Awards 2019
© Фото : Shinya Itahana/ The EPSON International Pano Awards 2019

Работа финалиста конкурса панорамной фотографии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).

Shinya Itahana. Работа финалиста конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
21 из 21

Работа финалиста конкурса панорамной фотографии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).

© Фото : Shinya Itahana/ The EPSON International Pano Awards 2019
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