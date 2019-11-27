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Краснодарский край
2019-12-05T15:24+0300
https://ria.ru/20191127/1562008402.html
Кубань в 2020 году вдвое увеличит расходы на капремонт медучреждений
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РИА Новости

Кубань в 2020 году вдвое увеличит расходы на капремонт медучреждений

15:21 27.11.2019 (обновлено: 15:24 05.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Расходы бюджета Краснодарского края на капремонт медучреждений в следующем году планируется увеличить вдвое и благодаря этому привести в порядок около 40 больниц и поликлиник, сообщает администрация региона.
"На капремонт медицинских учреждений в следующем году заложено 1,7 миллиарда рублей – почти вдвое больше, чем в этом году. Это позволит, по предварительным сметам, привести в порядок около 40 больниц и поликлиник в крае. Если мы сохраним такие темпы в дальнейшем, то проблема ремонта таких учреждений уйдет полностью", - цитирует пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сказанные в среду в ходе сессии законодательного собрания региона.
Кроме того, отмечается, что в ближайшие три года на Кубани будет построен 61 офис врачей общей практики, на это предусмотрен почти один миллиард рублей. Всего на программу развития здравоохранения в следующем году власти региона планируют направить 62,7 миллиарда рублей, что на 15% больше, чем в текущем, а на нацпроект "Здравоохранение" – около 7 миллиарда рублей, увеличив финансирование в полтора раза, сообщает пресс-служба.
Также сообщается, что средства будут выделены и на строительство второй очереди краевой клинической больницы №1 имени Очаповского в Краснодаре.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
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Как отмечает пресс-служба краевого парламента, кубанские депутаты в первом чтении приняли краевой бюджет на 2020 год. По ее данным, расходная часть бюджета в будущем году превысит 291 миллиард рублей.
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Краснодарский крайВениамин Кондратьев
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