Кубань в 2020 году вдвое увеличит расходы на капремонт медучреждений

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Расходы бюджета Краснодарского края на капремонт медучреждений в следующем году планируется увеличить вдвое и благодаря этому привести в порядок около 40 больниц и поликлиник, сообщает администрация региона.

"На капремонт медицинских учреждений в следующем году заложено 1,7 миллиарда рублей – почти вдвое больше, чем в этом году. Это позволит, по предварительным сметам, привести в порядок около 40 больниц и поликлиник в крае. Если мы сохраним такие темпы в дальнейшем, то проблема ремонта таких учреждений уйдет полностью", - цитирует пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сказанные в среду в ходе сессии законодательного собрания региона.

Кроме того, отмечается, что в ближайшие три года на Кубани будет построен 61 офис врачей общей практики, на это предусмотрен почти один миллиард рублей. Всего на программу развития здравоохранения в следующем году власти региона планируют направить 62,7 миллиарда рублей, что на 15% больше, чем в текущем, а на нацпроект "Здравоохранение" – около 7 миллиарда рублей, увеличив финансирование в полтора раза, сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что средства будут выделены и на строительство второй очереди краевой клинической больницы №1 имени Очаповского в Краснодаре.