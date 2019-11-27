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РИА Новости

"Химинвест" не будет строить нитроцеллюлозный завод в Лермонтове

21:32 27.11.2019
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© Fotolia / Николай Григорьев Завод
Завод
© Fotolia / Николай Григорьев
Завод. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Руководство компании "Химинвест", планировавшей построить в промзоне города Лермонтов Ставропольского края завод по производству нитроцеллюлозы, приняло решение реализовать проект в другом регионе России, сообщила в среду пресс-служба компании.
Такое решение принял инвестор проекта Альберт Авдолян, пойдя навстречу пожеланиям жителей, которые отрицательно отнеслись к возможному появлению такого предприятия в регионе Кавказские Минеральные Воды.
"Химинвест" — социально ориентированная компания, которая всегда учитывает настроение людей. Альберт Авдолян пошел навстречу жителям и принял решение построить предприятие за пределами Ставропольского края. В настоящее время изучаются предложения в других регионах России для реализации проекта", — сообщили в пресс-службе.
Новый завод планировалось разместить в промышленной зоне Лермонтова на площади в 22 гектара. Стоимость проекта - 6,3 миллиарда рублей. Основная продукция предприятия - нитроцеллюлоза - является сырьем для выпуска лаков, красок и эмалей. На предприятии предполагалось создать 160 новых рабочих мест.
Как отметили в пресс-службе, завод должен был быть оснащен современными системами безопасности, автоматизации, очистки выбросов и сточных вод. "Химинвест" также получил сертификат соответствия Garant Registrum, который подтверждает, что предприятие соответствует российским и международным стандартам в сфере экологии, внедрило экологический менеджмент в организацию техпроцесса производства органических и неорганических веществ, а также системы экомониторинга воздушной и водной сред.
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В настоящее время изучаются предложения других площадок для размещения предприятия, добавили в "Химинвесте". "Проект планировалось реализовать именно в городе Лермонтове, поскольку здесь уже имеется успешный опыт работы — оздоровления проблемной Группы компаний "Алмаз Групп". Однако на сегодняшний день получено достаточно много заявок на строительство завода от других площадок в других регионах, все они находятся в работе", — заключили в пресс-службе.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что завод нитроцеллюлозы не построят без экологической экспертизы и общественного обсуждения. "Ни один завод не будет построен без экологической экспертизы и общественного обсуждения. Если люди решат, что им завод такой не нужен, то кто будет против?", - сказал он 21 ноября на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России".
В то же время, Владимиров отметил, что строительство завода позволило бы поднять экономическое благосостояние города, принести необходимые рабочие места.
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Ставропольский крайНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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