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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-27T21:03+0300
https://ria.ru/20191127/1561685918.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_0b328b8f3ac2cb2c18633c8dcec5e812.jpg
РИА Новости

Страны группы Рио обсудят ограничения виз для чиновников из Венесуэлы

21:02 27.11.2019 (обновлено: 21:03 27.11.2019)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Страны группы Рио, включающей 24 государства Латинской Америки и Карибского бассейна, обсудят визовые ограничения для чиновников Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Страны группы Рио встретятся на следующей неделе в Боготе, чтобы скоординировать ограничения на поездки в регионе и отказы в визах для представителей режима (венесуэльских властей - ред.)", - сказал Абрамс журналистам в госдепартаменте.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 20:57Попытка госпереворота в Венесуэле
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США ранее ввели визовые ограничения для ряда венесуэльских чиновников и призвали своих союзников в регионе принять те же меры.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеГосударственный департамент СШАВенесуэлаСШАВ мире
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