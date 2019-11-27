Страны группы Рио обсудят ограничения виз для чиновников из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Страны группы Рио, включающей 24 государства Латинской Америки и Карибского бассейна, обсудят визовые ограничения для чиновников Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Страны группы Рио встретятся на следующей неделе в Боготе, чтобы скоординировать ограничения на поездки в регионе и отказы в визах для представителей режима (венесуэльских властей - ред.)", - сказал Абрамс журналистам в госдепартаменте.
США ранее ввели визовые ограничения для ряда венесуэльских чиновников и призвали своих союзников в регионе принять те же меры.