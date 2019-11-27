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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-27T20:58+0300
https://ria.ru/20191127/1561685836.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

У США нет "плана Б" по Венесуэле, заявили в Госдепе

20:57 27.11.2019 (обновлено: 20:58 27.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. У США нет "плана Б" по Венесуэле, несмотря на то, что поддерживаемой Вашингтоном оппозиции не удалось прийти к власти, заявил спецпредставитель CША по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"У нас нет плана Б, есть только план А", - заверил Абрамс журналистов на брифинге в госдепартаменте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
21 ноября, 16:20Попытка госпереворота в Венесуэле
В МИД оценили текущую ситуацию в Венесуэле
"Нас поддерживают около 60 стран, мы призываем к восстановлению демократии, и считаем, что это произойдет", - добавил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге на второй срок. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроГосударственный департамент СШАВенесуэлаСШАВ мире
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