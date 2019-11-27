У США нет "плана Б" по Венесуэле, заявили в Госдепе

"Нас поддерживают около 60 стран, мы призываем к восстановлению демократии, и считаем, что это произойдет", - добавил он.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге на второй срок. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.