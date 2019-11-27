Любимов рассказал о командном подходе в реализации нацпроектов

РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Командная работа власти и бизнеса позволяет Командная работа власти и бизнеса позволяет Рязанской области уверенно двигаться к целям, поставленным в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости", заявил в среду губернатор Николай Любимов , выступая на первом Международном форуме производительности.

На форуме, который проходит проходит в Московской школе управления Сколково, обсуждаются практическое применение и государственное стимулирование повышения производительности труда, использование мирового опыта в сфере выстраивания эффективного диалога между представителями власти, бизнеса и промышленных предприятий.

Николай Любимов на панельной дискуссии "Возможные пути трансформации государственной поддержки бизнеса" представил опыт Рязанской области по реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". По словам заместителя министра экономического развития России Петра Засельского, чтобы выполнить задачу нацпроекта – выйти на прирост производительности труда в 5% к 2024 году, необходимы принципиально новые подходы в работе с бизнесом.

"Национальный проект набирает обороты, в нем сегодня уже больше 950 предприятий, и еще около тысячи – на очереди. Появились первые результаты", – сказал Засельский.

Он отметил, что необходимо учитывать существующий практический опыт, в том числе мировой, продолжать укреплять систему мер поддержки участников проекта.

"Самое главное – командный подход, совместная работа власти и бизнеса. Это позволяет нам довольно уверенно двигаться к целям, поставленным президентом РФ в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости", - сказал Николай Любимов.

Губернатор обратил внимание на то, что развитием системы управления в различных сферах, основанной на принципах бережливости, регион занимается уже третий год. На сегодня успешно реализовано более 70 проектов в аппарате регионального правительства, органах исполнительной власти. В работу вовлечено более 100 учреждений социальной сферы, госуправления и промышленности. "Бережливым" методикам обучено более 1900 человек.

"В рязанском регионе сформирована среда, информационное поле, в котором идет постоянный обмен информацией, знаниями, опытом, лучшими практиками. Поэтому, когда в конце 2018 – начале 2019 года мы приглашали предприятия в нацпроект, отклик был достаточно высокий", – сказал Любимов.

По словам губернатора, важен открытый диалог между собственниками, директорами предприятий и теми, кто непосредственно помогает в реализации нацпроекта.

"Информационная компания плюс адресная и точечная работа с акцентом на деталях и пожеланиях предприятий, даже если они выходят за контуры нацпроекта, – это необходимо", – добавил Любимов.