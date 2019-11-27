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РИА Новости

Консолидированный бюджет Кубани вырос на 100 миллиардов рублей

18:45 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Консолидированный бюджет Краснодарского края за три года вырос на 100 миллиардов рублей, в 2020 году он составит около 353 миллиардов рублей с учетом федеральных средств, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что об основных направлениях бюджетной политики региона сообщил глава края Вениамин Кондратьев в ходе 28 сессии Законодательного собрания региона.
"В следующем году консолидированный бюджет края с учетом федеральных средств составит порядка 353 миллиардов рублей. В ходе сессии Вениамин Кондратьев подчеркнул, что еще три года назад краевая казна была почти на сто миллиардов меньше, а в 2015 году госдолг региона практически равнялся собственным доходам", - отмечает ведомство.
По словам губернатора, ранее стояла задача удержать стабильность, не дать провалиться отраслям экономики. "И мы вместе с вами маневрировали. Сегодняшний бюджет доказывает, что мы правильно расставили приоритеты. Удалось совершить экономический прорыв и максимально закрыть финансовые проблемы. Благодаря этому мы можем перейти к бюджету развития, чтобы сделать рывок во всех отраслях", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Он пояснил, что приоритетом в расходовании бюджетных средств остается социальная сфера, на нее будет направлено свыше 200 миллиардов рублей. По данным ведомства, с 1 января на 3,8% будут индексированы зарплаты работникам бюджетной сферы, а также региональные социальные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла и стипендии.
"На повышение зарплат учителей, врачей, соцработников, работников культуры согласно майским указам президента дополнительно закладывается 4,5 миллиарда рублей. На улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны предусмотрено 452,6 миллиона рублей", - уточнили краевые власти. Кроме того, около 10 миллиардов рублей пойдет на строительство школ и детских садов, в том числе на создание школ для одаренных детей в Сочи и Краснодаре, казачьего кадетского корпуса имени атамана Бабыча в Краснодаре. На реализацию нацпроектов на 2020 год запланировано 31,8 миллиарда рублей.
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