Консолидированный бюджет Кубани вырос на 100 миллиардов рублей

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Консолидированный бюджет Консолидированный бюджет Краснодарского края за три года вырос на 100 миллиардов рублей, в 2020 году он составит около 353 миллиардов рублей с учетом федеральных средств, говорится в сообщении администрации региона.

Уточняется, что об основных направлениях бюджетной политики региона сообщил глава края Вениамин Кондратьев в ходе 28 сессии Законодательного собрания региона.

"В следующем году консолидированный бюджет края с учетом федеральных средств составит порядка 353 миллиардов рублей. В ходе сессии Вениамин Кондратьев подчеркнул, что еще три года назад краевая казна была почти на сто миллиардов меньше, а в 2015 году госдолг региона практически равнялся собственным доходам", - отмечает ведомство.

По словам губернатора, ранее стояла задача удержать стабильность, не дать провалиться отраслям экономики. "И мы вместе с вами маневрировали. Сегодняшний бюджет доказывает, что мы правильно расставили приоритеты. Удалось совершить экономический прорыв и максимально закрыть финансовые проблемы. Благодаря этому мы можем перейти к бюджету развития, чтобы сделать рывок во всех отраслях", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Он пояснил, что приоритетом в расходовании бюджетных средств остается социальная сфера, на нее будет направлено свыше 200 миллиардов рублей. По данным ведомства, с 1 января на 3,8% будут индексированы зарплаты работникам бюджетной сферы, а также региональные социальные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла и стипендии.