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РИА Новости

Кубань направит на решение проблемы дольщиков еще миллиард рублей

18:44 27.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодарский край
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края согласовали дополнительное финансирование для решения проблемы дольщиков в размере одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
Уточняется, что на пленарном заседании в среду депутаты согласовали предложения по внесению изменений в региональную госпрограмму комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры.
"Корректировки предполагают дополнительное финансирование новых мероприятий программы в объеме 1 миллиарда рублей. Эти средства в форме имущественного взноса будут направлены "Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства", - отмечает ведомство.
По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, это очередной шаг в решении сложной социально значимой проблемы. "Решить ее непросто, но необходимо. Каждый затянувшийся дом – "долгострой" – это бытовые проблемы и даже трагедии десятков семей. С этой целью мы принимали закон "О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов...". А сейчас почти миллиард рублей выделяется на мероприятия Фонда защиты дольщиков", – приводятся в сообщении слова спикера.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края намерены полностью решить вопрос с проблемными объектами долевого строительства в течение трех лет.
По данным администрации, в крае 297 объектов долевого строительства включены в реестр проблемных, по 106 из них завершение строительства планируется за счет средств застройщиков, по 108 регион ищет инвесторов, 64 дома завершат за счет средств Фонда защиты прав дольщиков, 19 объектов завершат благодаря предоставления компенсационных земельных участков в рамках краевого закона. До конца года власти ожидают ввод в эксплуатацию 22 проблемных объектов в Краснодаре, Анапе, Сочи, Туапсе, Геленджике, Ейске, Динском и Белореченском районах.
Краснодарский край
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Краснодарский крайКраснодарский край
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