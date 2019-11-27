Кубань направит на решение проблемы дольщиков еще миллиард рублей

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Депутаты Краснодарского края согласовали дополнительное финансирование для решения проблемы дольщиков в размере одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Уточняется, что на пленарном заседании в среду депутаты согласовали предложения по внесению изменений в региональную госпрограмму комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры.

"Корректировки предполагают дополнительное финансирование новых мероприятий программы в объеме 1 миллиарда рублей. Эти средства в форме имущественного взноса будут направлены "Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства", - отмечает ведомство.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, это очередной шаг в решении сложной социально значимой проблемы. "Решить ее непросто, но необходимо. Каждый затянувшийся дом – "долгострой" – это бытовые проблемы и даже трагедии десятков семей. С этой целью мы принимали закон "О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов...". А сейчас почти миллиард рублей выделяется на мероприятия Фонда защиты дольщиков", – приводятся в сообщении слова спикера.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края намерены полностью решить вопрос с проблемными объектами долевого строительства в течение трех лет.