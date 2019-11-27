Власти Татарстана и ВЭБ обсудили перспективы развития завода "Аммоний"

КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Татарстан и ВЭБ заинтересованы в сохранении стабильной работы завода удобрений "Аммоний" и продолжают работу по привлечению в проект профильного инвестора, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

ВЭБ.РФ в октябре этого года подал иск в Арбитражный суд Татарстана о введении процедуры наблюдения на в АО "Аммоний. Как отмечала госкорпорация развития, данная мера необходима для сохранения деятельности предприятия в переходный период и для восстановления его платежеспособности. Арбитражный суд Татарстана 26 ноября признал заявление ВЭБ.РФ обоснованным и ввел в отношении "Аммония" процедуру наблюдения на семь месяцев. Основной долг компании перед госкорпорацией составляет порядка 15,5 миллиарда рублей.

"В связи с введением процедуры наблюдения на АО "Аммоний" в Казань с рабочим визитом прибыл председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым ещё раз была подчёркнута заинтересованность всех сторон в сохранении стабильной работы предприятия, недопущении его банкротства. Стороны обсудили вопросы реализации проектов по развитию производства, предусматривающих в том числе строительство второй очереди", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что процедура наблюдения на "Аммонии" была введена в целях восстановления платёжеспособности предприятия в переходный период и согласована всеми сторонами процесса. Также подчеркивается, что руководство ВЭБ.РФ и Татарстана продолжают работу по привлечению профильного отраслевого инвестора.

"Аммоний" создан в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО "Татаммоний" (52,9%), ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).