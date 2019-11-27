МИД оценил обвинения в адрес России в дестабилизации ситуации в Ливии

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Качество политиков и дипломатов, обвиняющих Россию в дестабилизации ситуации в Ливии, вызывает недоумение, прокомментировал замглавы российского МИД Сергей Рябков соответствующие заявления США .
Ранее помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил Россию и частную военную компанию "Вагнер" в "дестабилизации" в Ливии путем поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соответствующие заявления утками. По его словам, в Кремле считают, что многие страны не вправе говорить о дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями.
"Мне хочется сказать, что США используют многие конфликты по всему миру в ущерб народам соответствующих стран и на пользу только себе, но я воздержусь от такого комментария, потому что он глупый. А качество тех, кто произносит подобного рода сентенции, качество их как политиков и дипломатов у меня просто вызывает недоумение", - сказал Рябков журналистам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Восточные власти действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.