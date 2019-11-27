МИД оценил обвинения в адрес России в дестабилизации ситуации в Ливии

"Мне хочется сказать, что США используют многие конфликты по всему миру в ущерб народам соответствующих стран и на пользу только себе, но я воздержусь от такого комментария, потому что он глупый. А качество тех, кто произносит подобного рода сентенции, качество их как политиков и дипломатов у меня просто вызывает недоумение", - сказал Рябков журналистам.