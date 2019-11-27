Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2019-11-27T18:37+0300
https://ria.ru/20191127/1561681156.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152085/99/1520859905_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_6c94adbc169025e020aeec9ced2c4248.jpg
РИА Новости

Бюджетные инвестиции в АПК Кубани составят более 8,3 миллиарда рублей

18:37 27.11.2019
41
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Бюджетные инвестиции в агропромышленный комплекс Краснодарского края в 2020 году составят более 8,3 миллиарда рублей, средства пойдут, в том числе, на реализацию программы комплексного развития сельских территорий, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе 28-й сессии законодательного собрания края.
По словам главы региона, особое внимание при распределении бюджетных средств уделяется поддержке реального сектора экономики.
Краснодарский край
Вчера, 12:41Краснодарский край
Кубань вошла в тройку лидеров по объему ввода жилья
"Бюджетные инвестиции в АПК Кубани в 2020 году составят более 8,3 миллиарда рублей. Эта сумма может возрасти, бюджет не может быть закостенелым, мы будем вносить в него изменения", – приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации края.
По данным губернатора, в 2020 году край начнет реализацию программы комплексного развития сельских территорий. Объем ее финансирования из федерального и регионального бюджетов – 600 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство, обновление коммунальных сетей и дорог.
"Мы – агарный регион и должны сделать все, чтобы село максимально развивалось. Там должна быть современная инфраструктура – социальная, досуговая – не из советского прошлого", – отметил Кондратьев. Кроме того, будет увеличена поддержка промышленной сферы. Три года назад в отрасль направляли 20 миллионов рублей, в следующем году, без учета средств Фонда развития промышленности, сумма составит 1 миллиард рублей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
19 ноября, 10:34Краснодарский край
Кубань введет новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Казань
Татарстан заключил 100% госконтрактов в рамках нацпроектов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов рассказал о командном подходе в реализации нацпроектов
Фрагмент оборудования на заводе по производству удобрений
Власти Татарстана и ВЭБ обсудили перспективы развития завода "Аммоний"
Краснодарский край
Кубань вошла в тройку лидеров по объему ввода жилья
Гречневая каша
Росстат отметил замедление роста цен на гречку
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Воронежская область вложит в экономику еще более 24 миллиардов рублей
с
Как и зачем Москва строит инновационную экосистему
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Консолидированный бюджет Кубани вырос на 100 миллиардов рублей
Вид на Саранск
Мордовский агропром продемонстрировал рекордные показатели
Фасовка консервов на рыбоконсервном комбинате
Развитие промысла кильки в Дагестане привлечет 3,2 млрд руб инвестиций
Продажа сигарет
Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продукции
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензе открыли первый центр услуг для предпринимателей "Мой бизнес"
Виноградная фотозона на Празднике Винограда в Крыму
Эксперт оценила шансы России стать крупной винодельческой державой
Вид на улицу Баумана в Казани
Татарстан привлек в экономику региона 82,5 миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния