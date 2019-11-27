Бюджетные инвестиции в АПК Кубани составят более 8,3 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Бюджетные инвестиции в агропромышленный комплекс Краснодарского края в 2020 году составят более 8,3 миллиарда рублей, средства пойдут, в том числе, на реализацию программы комплексного развития сельских территорий, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе 28-й сессии законодательного собрания края.
По словам главы региона, особое внимание при распределении бюджетных средств уделяется поддержке реального сектора экономики.
"Бюджетные инвестиции в АПК Кубани в 2020 году составят более 8,3 миллиарда рублей. Эта сумма может возрасти, бюджет не может быть закостенелым, мы будем вносить в него изменения", – приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации края.
По данным губернатора, в 2020 году край начнет реализацию программы комплексного развития сельских территорий. Объем ее финансирования из федерального и регионального бюджетов – 600 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство, обновление коммунальных сетей и дорог.
"Мы – агарный регион и должны сделать все, чтобы село максимально развивалось. Там должна быть современная инфраструктура – социальная, досуговая – не из советского прошлого", – отметил Кондратьев. Кроме того, будет увеличена поддержка промышленной сферы. Три года назад в отрасль направляли 20 миллионов рублей, в следующем году, без учета средств Фонда развития промышленности, сумма составит 1 миллиард рублей.