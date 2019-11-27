ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия у Петровского

"Представителями ДНР (в подгруппе по безопасности – ред.) было отмечено, что полного соблюдения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины в пределах и в пятикилометровой зоне вокруг участка разведения №3, к сожалению, не фиксируется", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.