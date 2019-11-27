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РИА Новости

ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия у Петровского

18:35 27.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские силовики не соблюдают режим прекращения огня в районе участка разведения сил вблизи села Петровское в Донбассе, сообщили в среду в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп прошла в среду в Минске.
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"Представителями ДНР (в подгруппе по безопасности – ред.) было отмечено, что полного соблюдения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины в пределах и в пятикилометровой зоне вокруг участка разведения №3, к сожалению, не фиксируется", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Отвод сил в районе села Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. 22 ноября стороны приступили к демонтажу фортификационных сооружений.
Борис Грызлов
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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