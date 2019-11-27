Экс-замглаву отдела воронежского ГУМВД будут судить за взятки

ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель начальника следственной части главного управления МВД по Воронежской области предстанет перед судом по обвинению во взятках, сообщает в среду прокуратура региона.
По данным следствия, в сентябре 2018 года заместитель начальника следственной части ГУМВД по Воронежской области потребовал в общей сложности 4 миллиона рублей за разрешение на уборку урожая одному из арендаторов земельного участка, на который был наложен арест по уголовному делу, а также за непривлечение к уголовной ответственности этого арендатора. В ноябре прошлого года полицейский был задержан при передаче ему 1 миллиона рублей.
В отношении полицейского было возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд заключил полицейского под стражу, деньги были изъяты.
"Сегодня, 27 ноября 2019 года, и.о. прокурора области Юрий Немкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУМВД России по Воронежской области 37-летнего Александра Чалого... Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", — говорится в сообщении.
Как ранее пояснил РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, в декабре 2018 года в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел, Чалого уволили со службы.
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