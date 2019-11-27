Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T18:32+0300
https://ria.ru/20191127/1561680795.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

Экс-замглаву отдела воронежского ГУМВД будут судить за взятки

18:32 27.11.2019
361
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель начальника следственной части главного управления МВД по Воронежской области предстанет перед судом по обвинению во взятках, сообщает в среду прокуратура региона.
По данным следствия, в сентябре 2018 года заместитель начальника следственной части ГУМВД по Воронежской области потребовал в общей сложности 4 миллиона рублей за разрешение на уборку урожая одному из арендаторов земельного участка, на который был наложен арест по уголовному делу, а также за непривлечение к уголовной ответственности этого арендатора. В ноябре прошлого года полицейский был задержан при передаче ему 1 миллиона рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
26 ноября, 13:21
Под Саратовом экс-полицейский отделался штрафом за получение взятки
В отношении полицейского было возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд заключил полицейского под стражу, деньги были изъяты.
"Сегодня, 27 ноября 2019 года, и.о. прокурора области Юрий Немкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУМВД России по Воронежской области 37-летнего Александра Чалого... Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", — говорится в сообщении.
Как ранее пояснил РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, в декабре 2018 года в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел, Чалого уволили со службы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
25 ноября, 10:28
СК завел дело против экс-главы минстроя Ставрополья за взятку
700000
Обсудить 0
ГУМВДВоронежская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей
Статуя Фемиды
В Москве адвокат пойдет под суд за вымогательство 20 миллионов рублей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Куприн во время избрания меры пресечения
В Рязани продлили арест обвиняемому в убийстве ветерана и его супруги
Испуганная девочка
Ученые выяснили, почему от испуга человек вздрагивает
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Фигуранты дела о несогласованной акции в Москве отвергли обвинения
Сотрудник полиции в суде
В Московский суд направили дело об убийстве бизнесмена
Молоко
Украинский министр возмутился из-за "коммунизма" в трудовом кодексе
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров дал совет западным лидерам
Народный депутат Украины Наталья Королевская
Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
Патриарх Константинопольский Варфоломей
СМИ: в Турции арестовали воров, проникших в дом патриарха Варфоломея
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Рабочий на газовой станции на Украине
Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния