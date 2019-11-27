Экс-замглаву отдела воронежского ГУМВД будут судить за взятки

По данным следствия, в сентябре 2018 года заместитель начальника следственной части ГУМВД по Воронежской области потребовал в общей сложности 4 миллиона рублей за разрешение на уборку урожая одному из арендаторов земельного участка, на который был наложен арест по уголовному делу, а также за непривлечение к уголовной ответственности этого арендатора. В ноябре прошлого года полицейский был задержан при передаче ему 1 миллиона рублей.