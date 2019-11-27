В Волгоградской области подозреваемый в краже ранил ножом полицейского

ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в краже житель Подозреваемый в краже житель Волгоградской области во время опроса ранил ножом полицейского в голову и спину и скрылся, позже его задержали в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, утром в среду участковый полиции прибыл в село Прямая Балка Дубовского района, чтобы опросить 20-летнего местного жителя, которого он подозревал в краже.

"В ходе беседы с сотрудником полиции молодой человек схватил нож, нанес майору полиции удары в область спины и головы. Полицейский в соответствии с "Законом о полиции" применил физическую силу, однако злоумышленнику удалось скрыться", - сообщили РИА Новости в полиции.