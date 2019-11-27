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РИА Новости

В Волгоградской области подозреваемый в краже ранил ножом полицейского

18:23 27.11.2019 (обновлено: 18:24 27.11.2019)
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© Fotolia / Mr Korn FlakesПреступление
Преступление
© Fotolia / Mr Korn Flakes
Преступление. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в краже житель Волгоградской области во время опроса ранил ножом полицейского в голову и спину и скрылся, позже его задержали в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, утром в среду участковый полиции прибыл в село Прямая Балка Дубовского района, чтобы опросить 20-летнего местного жителя, которого он подозревал в краже.
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"В ходе беседы с сотрудником полиции молодой человек схватил нож, нанес майору полиции удары в область спины и головы. Полицейский в соответствии с "Законом о полиции" применил физическую силу, однако злоумышленнику удалось скрыться", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, позже молодого человека удалось задержать в лесу, при задержании он оказал сопротивление, сотрудникам полиции пришлось применить силу. По информации ведомства, участковый госпитализирован.
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МВД РФВолгоградская областьПроисшествия
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