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РИА Новости

В МИД рассказали об ожиданиях от работы нового посла США

18:16 27.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Салливан
Джон Салливан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Салливан. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Заявления заместителя госсекретаря США Джона Салливана позволяют сохранять надежду, что в случае его назначения на должность посла в России он будет работать на выправление российско-американских отношений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Кандидатура Салливана на пост посла в России уже прошла все утверждения на уровне профильного комитета сената. Далее последует рассмотрение полным составом сената, после чего указ о его назначении должен подписать президент США Дональд Трамп. Подконтрольный республиканцам сенат поддерживает выдвиженцев Трампа на разные посты, и кандидатура Салливана вряд ли встретит противодействие.
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"Я надеюсь, что если это назначение состоится, то есть он пройдет утверждение сенатом полного состава и получит это назначение, то он будет работать на выправление отношений, которые находятся в удручающем состоянии. То, что мы от него слышим, позволяет сохранять в этом надежду, хотя общая обстановка в Вашингтоне, конечно, не способствует такому нормальному дипломатическому общению, как это было принято на протяжении десятилетий", - сказал журналистам Рябков, который принимал участие в российско-китайских консультациях по стратегической стабильности.
Он добавил, что в Москве это понимают и исходят из того, что человек его опыта, его уровня, его масштаба в "равной мере владеет ситуацией и глубоко осознает все, что связано с нынешним кризисным состоянием российско-американских отношений".
Отвечая на вопрос, дала ли Россия агреман, замглавы российского МИД отметил, что это "не вопрос, это дипломатическая техника", так как кандидатура Салливана еще не прошла утверждение сенатом полного состава. "Мы не углубляемся в такие протокольно-политические подробности", - сказал Рябков.
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Джон СалливанДональд ТрампСергей РябковСШАВ мире
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