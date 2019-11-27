В МИД рассказали об ожиданиях от работы нового посла США

"Я надеюсь, что если это назначение состоится, то есть он пройдет утверждение сенатом полного состава и получит это назначение, то он будет работать на выправление отношений, которые находятся в удручающем состоянии. То, что мы от него слышим, позволяет сохранять в этом надежду, хотя общая обстановка в Вашингтоне, конечно, не способствует такому нормальному дипломатическому общению, как это было принято на протяжении десятилетий", - сказал журналистам Рябков, который принимал участие в российско-китайских консультациях по стратегической стабильности.