Подведены главные итоги первого сезона конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Свыше 120 проектов получили финансирование от Фонда содействия инновациям и частных инвесторов по результатам первого сезона конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы " . Свыше 120 проектов получили финансирование от Фонда содействия инновациям и частных инвесторов по результатам первого сезона конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы " Россия – страна возможностей ".

Главные итоги сезона организаторы подвели в среду в Москве.

Конкурс "Цифровой прорыв", цель которого – найти новые кадры для цифровой экономики, проходил с 3 апреля по 29 сентября, на него было подано 66 474 заявки из всех регионов России. В конце мая завершился этап онлайн-тестирования, всего к нему были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Более 19,2 тысячи человек подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

Финал конкурса состоялся в начале октября в Казани и стал самым масштабным хакатоном в мире — он вошел в "Книгу рекордов Гиннесса", собрав на одной площадке более 3000 ИТ-специалистов из почти 650 команд. С участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей. Они также смогут получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта, поступить на работу в ведущие компании.

В экспертный совет и состав жюри конкурса "Цифровой прорыв" вошли представители таких крупных компаний как "Росатом", "Mail.ru Group", "МегаФон", "МТС" и других.

Последним этапом конкурса стала преакселерационная программа, в рамках которой в октябре – ноябре эксперты и наставники работали с лучшими командами, доводя проекты до рыночного прототипа. До очного этапа, который проходил в мастерской управления "Сенеж" 20-22 ноября, дошли 47 проектов, где финалисты конкурса презентовали свои проекты инвесторам в рамках демо-дня. По результатам демо-дня частные инвестиции получат несколько команд-финалистов. Кроме того, сейчас заканчивается отбор грантовых заявок по программе СТАРТ (Фонд содействия инновациям) – лучшие проекты смогут получить по 3 миллиона рублей на доработку решений. Ранее поддержку в размере 500 000 рублей на команду получили 112 проектов финалистов со всей России по программе Фонд содействия инновациям "УМНИК-Цифровой прорыв", отмечается в сообщении.

"Нам удалось достичь главной цели конкурса – собрать команды, которым под силу ускорить цифровую трансформацию российской экономики. Наши участники разрушают стереотип о том, что на хакатоне невозможно разработать актуальный рынку продукт — у многих наших финалистов всего спустя два месяца после Казани появились первые заказы на внедрения и продажу решений, причем не только на уровне родного региона", - приводятся в сообщении организаторов конкурса слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.

Как отметил руководитель проекта "Цифровой прорыв" Олег Мансуров, решения участников уже используют в Краснодарском крае, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии, Липецкой области.

"Сегодня мы можем говорить о как минимум 30 командах, которые проводят пилотные тестирования или заканчивают переговоры с коммерческими и государственными структурами", — добавил он.