В Калужской области хотят увеличить долю занимающихся спортом жителей

КАЛУГА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Власти Калужской области рассчитывают, что к 2024 году 55% местных жителей будут регулярно заниматься спортом, сообщило правительство региона.

В среду состоялось заседание межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний у жителей региона. Участники обсуждали, в частности, реализацию регионального проекта "Укрепление общественного здоровья".

"Среди целей проекта "Укрепление общественного здоровья" - увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также увеличение доли регулярно занимающихся спортом жителей к 2024 году до 55%", - говорится в сообщении.