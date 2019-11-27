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РИА Новости

В Калужской области хотят увеличить долю занимающихся спортом жителей

18:12 27.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Владивостока занимаются спортом
Жители Владивостока занимаются спортом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Калужской области рассчитывают, что к 2024 году 55% местных жителей будут регулярно заниматься спортом, сообщило правительство региона.
В среду состоялось заседание межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний у жителей региона. Участники обсуждали, в частности, реализацию регионального проекта "Укрепление общественного здоровья".
"Среди целей проекта "Укрепление общественного здоровья" - увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также увеличение доли регулярно занимающихся спортом жителей к 2024 году до 55%", - говорится в сообщении.
Достичь данных показателей предполагается с помощью реализации муниципальных программ, в которых кроме прочего предусмотрены различные мероприятия, цель которых - укрепление здоровья населения, повышение их мотивации вести здоровый образ жизни.
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Калужская областьКалужская областьОбщество
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