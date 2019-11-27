В Калужской области хотят увеличить долю занимающихся спортом жителей

КАЛУГА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Калужской области рассчитывают, что к 2024 году 55% местных жителей будут регулярно заниматься спортом, сообщило правительство региона.
В среду состоялось заседание межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний у жителей региона. Участники обсуждали, в частности, реализацию регионального проекта "Укрепление общественного здоровья".
"Среди целей проекта "Укрепление общественного здоровья" - увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также увеличение доли регулярно занимающихся спортом жителей к 2024 году до 55%", - говорится в сообщении.
Достичь данных показателей предполагается с помощью реализации муниципальных программ, в которых кроме прочего предусмотрены различные мероприятия, цель которых - укрепление здоровья населения, повышение их мотивации вести здоровый образ жизни.