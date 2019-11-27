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РИА Новости

Россия примет участие во встрече по СВПД в Вене

18:06 27.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Россия примет участие во встрече по СВПД в Вене на уровне курирующего замминистра, но не ждет больших результатов, заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее в МИД Ирана сообщили, что встреча совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД состоится в Вене 6 декабря, позже в ЕС подтвердили, что в работе комиссии под председательством генсека Европейской службы внешних действий примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.
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"Откровенно говоря, я считаю, что мероприятия в этом формате всегда востребованы, повестка дня сложная, и, к сожалению, мы не видим улучшения ситуации на этом направлении уже долгое время. К сожалению, мы не видим, что усилия стран, входящих в совместную комиссию и заседающих в этом формате, ведут к искомому результату, то есть повышению жизнеспособности СВПД", - заявил Рябков.
При этом он отметил, что "не проводить мероприятие нельзя".
"Конечно, мы будем участвовать на уровне курирующего замминистра, и мы будем по возможности, насколько это вообще в наших силах, показывать, что альтернативы коллективной работе по защите договоренностей просто нет", - добавил Рябков.
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