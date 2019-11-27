Россия примет участие во встрече по СВПД в Вене

"Откровенно говоря, я считаю, что мероприятия в этом формате всегда востребованы, повестка дня сложная, и, к сожалению, мы не видим улучшения ситуации на этом направлении уже долгое время. К сожалению, мы не видим, что усилия стран, входящих в совместную комиссию и заседающих в этом формате, ведут к искомому результату, то есть повышению жизнеспособности СВПД", - заявил Рябков.