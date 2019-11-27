Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса

ГОРКИ, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.
"Несколько слов о документе, который я подписал, - это стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года и план мероприятий по ее реализации", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что Россия обладает самыми значительными запасами рыбы, и по среднедушевому потреблению рыбы и морепродуктов по статистике занимает "одно из неплохих мест в мире".
"И спрос и внутри страны, и за рубежом, очевидно, он будет только расти", -"добавил Медведев.
По его словам, с 2008 по 2018 годы объёмы вылова выросли более чем на 1 миллион тонн, увеличивается и объём инвестиций в рыбохозяйственный комплекс.
"Мы отрасль стараемся поддерживать", - заявил глава кабмина.