Картельный сговор. США простили Гуаидо связи с наркодельцами Им хоть Хуан, хоть Марихуан, лишь бы ввести "политический наркотик" в Венесуэлу, чтобы другой жизни себе уже не представляла, кроме полной зависимости от США.