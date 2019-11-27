Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет

"Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы обнаружило и нейтрализовало самолет.., намеревавшийся пересечь воздушное пространство страны с незаконными веществами", - говорится в сообщении командования.
Это уже третий самолет наркомафии, пытающийся пересечь воздушное пространство Венесуэлы в ноябре, два предыдущих самолета были обнаружены 17 и 19 ноября. В августе вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые, предположительно, перевозили наркотики из Колумбии.
Еще в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.