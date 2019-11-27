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РИА Новости

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет

17:37 27.11.2019 (обновлено: 17:38 27.11.2019)
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© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские военные
Венесуэльские военные
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы сбили самолет с наркотиками, пытавшийся пересечь воздушное пространство страны, сообщается в Twitter стратегического командования вооруженных сил республики.
"Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы обнаружило и нейтрализовало самолет.., намеревавшийся пересечь воздушное пространство страны с незаконными веществами", - говорится в сообщении командования.
Это уже третий самолет наркомафии, пытающийся пересечь воздушное пространство Венесуэлы в ноябре, два предыдущих самолета были обнаружены 17 и 19 ноября. В августе вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые, предположительно, перевозили наркотики из Колумбии.
Еще в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.
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Картельный сговор. США простили Гуаидо связи с наркодельцамиИм хоть Хуан, хоть Марихуан, лишь бы ввести "политический наркотик" в Венесуэлу, чтобы другой жизни себе уже не представляла, кроме полной зависимости от США.
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