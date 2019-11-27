Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T17:32+0300
https://ria.ru/20191127/1561677235.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/22/1556352243_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_392b0ecab79d0da17737864c00716b3f.jpg
РИА Новости

МГД приняла закон о бюджете Москвы на 2020 год

17:28 27.11.2019 (обновлено: 17:32 27.11.2019)
355
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов во втором, третьем и окончательном чтении, соответствующее решение приняли депутаты столичного парламента на заседании в среду.
"Закон о бюджете Москвы на 2020 и плановый период 2021-2022 годы принят во втором, третьем чтении и в целом", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
За принятие бюджета проголосовали 35 депутатов, против - семь, воздержались двое.
Как отметил председатель Мосгордумы, ко второму чтению редактором было поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений. "Была поддержана поправка по увеличению на 1,6 миллиарда рублей на новую категорию москвичей "дети войны". Более 83 тысяч москвичей уже со следующего года будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 1584 рубля, как и труженики тыла", - сказал Шапошников.
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
24 ноября, 11:02
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Кроме того, почти в два раза будут увеличены расходы на бесплатное лекарственное обеспечение - Москва закупит около тысячи наименований лекарств, что почти в три раза превышает обязательный перечень, предусмотренный в 2020 году на федеральном уровне.
"В первую очередь это препараты, незаменимые при лечении онкологических и сердечных заболеваний. На высокотехнологичную медицинскую помощь в 2020 году заложено на 30% больше, чем сейчас. Допсредства направят на оплату дорогостоящих операций, а значит, москвичи получат бесплатно специализированные методы лечения по наиболее сложным заболеваниям", - пояснил Шапошников.
По его словам, город продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан, а также в создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях. Таким образом, в 2020 году городские детские сады смогут принять почти полмиллиона детей. А около 200 тысяч человек получат возможность посещать спортивные секции бесплатно.
"В чистом виде на выплаты москвичам и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено более 495,3 миллиарда рублей, то есть почти полтриллиона рублей Москва непосредственно направляет жителям. Кроме этого, 92% бюджета столица тратит на реализацию 13 государственных программ. Совокупно расходы на здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт составляют более половины всех расходов городского бюджета (53,3%) - около 1,7 триллиона рублей в год", - уточнил Шапошников.
По словам председателя МГД, ежегодно Москва будет тратить на социальную политику более 2 триллионов рублей, а реальную помощь из бюджета получат более 4,5 миллиона москвичей.
Здание Государственной Думы РФ
21 ноября, 12:58
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Как отметил председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских, проект бюджета с учетом поправок редактора сбалансирован за счет выделения средств из резервного фонда на 2020 год, предусмотренного в расходной части проекта бюджета.
Мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября внес на рассмотрение депутатов столичного парламента проект закона о бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. В среду, 30 октября, на заседании Мосгордумы проект бюджета был принят в первом чтении.
Проект бюджета на 2020 год предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы - расходы на госпрограммы образования увеличиваются на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, соцподдержки жителей - на 18,4% в 2020 году. Доходы бюджета в 2020 году составят 2,79 триллиона рублей, в 2021 году - 3,06 триллиона рублей, в 2022 году - 3,35 триллиона рублей, расходы бюджета в следующем году составят 3,15 триллиона рублей, в 2021 году - 3,27 триллиона рублей, в 2022 году - 3,37 триллиона рублей.
У входа в поликлинику, открытой после капитального ремонта
24 ноября, 12:44Хорошие новости
Москвичи выбрали первые поликлиники для капремонта
000000
Обсудить 0
Алексей ШапошниковМосковская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Знак платной парковки
Регионам могут предоставить право снижать штрафы за нарушения ПДД
Собака породы померанский шпиц мраморного окраса на международной выставке собак в Москве
ВЦИОМ: 11% россиян перевозили своих питомцев в общественном транспорте
Кошка
В Госдуме предложили маркировать бездомных животных
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов предложил повысить штрафы за рекламу алкоголя в интернете
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Финомбудсмена обязали рассматривать почти все страховые споры
Мужчина упаковывает подарок
Подарки детям на Новый год: что стоит, а что не стоит дарить
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Народный депутат Украины Наталья Королевская
Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли людей, чью смерть сочли подозрительной
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
У США нет "плана Б" по Венесуэле, заявили в Госдепе
Завод компании TPC Group в штате Техас
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Торговый порт Бердянска
В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю
Автомобили на Крымском валу в Москве
В Москве и Петербурге покажут китайскую танцевальную драму "Конфуций"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния