МГД приняла закон о бюджете Москвы на 2020 год

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов во втором, третьем и окончательном чтении, соответствующее решение приняли депутаты столичного парламента на заседании в среду.

"Закон о бюджете Москвы на 2020 и плановый период 2021-2022 годы принят во втором, третьем чтении и в целом", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников

За принятие бюджета проголосовали 35 депутатов, против - семь, воздержались двое.

Как отметил председатель Мосгордумы, ко второму чтению редактором было поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений. "Была поддержана поправка по увеличению на 1,6 миллиарда рублей на новую категорию москвичей "дети войны". Более 83 тысяч москвичей уже со следующего года будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 1584 рубля, как и труженики тыла", - сказал Шапошников.

Кроме того, почти в два раза будут увеличены расходы на бесплатное лекарственное обеспечение - Москва закупит около тысячи наименований лекарств, что почти в три раза превышает обязательный перечень, предусмотренный в 2020 году на федеральном уровне.

"В первую очередь это препараты, незаменимые при лечении онкологических и сердечных заболеваний. На высокотехнологичную медицинскую помощь в 2020 году заложено на 30% больше, чем сейчас. Допсредства направят на оплату дорогостоящих операций, а значит, москвичи получат бесплатно специализированные методы лечения по наиболее сложным заболеваниям", - пояснил Шапошников.

По его словам, город продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан, а также в создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях. Таким образом, в 2020 году городские детские сады смогут принять почти полмиллиона детей. А около 200 тысяч человек получат возможность посещать спортивные секции бесплатно.

"В чистом виде на выплаты москвичам и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено более 495,3 миллиарда рублей, то есть почти полтриллиона рублей Москва непосредственно направляет жителям. Кроме этого, 92% бюджета столица тратит на реализацию 13 государственных программ. Совокупно расходы на здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт составляют более половины всех расходов городского бюджета (53,3%) - около 1,7 триллиона рублей в год", - уточнил Шапошников.

По словам председателя МГД, ежегодно Москва будет тратить на социальную политику более 2 триллионов рублей, а реальную помощь из бюджета получат более 4,5 миллиона москвичей.

Как отметил председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских, проект бюджета с учетом поправок редактора сбалансирован за счет выделения средств из резервного фонда на 2020 год, предусмотренного в расходной части проекта бюджета.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября внес на рассмотрение депутатов столичного парламента проект закона о бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. В среду, 30 октября, на заседании Мосгордумы проект бюджета был принят в первом чтении.