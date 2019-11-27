Портал о нижегородских достопримечательностях "заговорит" по-китайски

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Портал о Нижегородской области появится в популярной китайской социальной сети WeChat для привлечения в регион туристов из Китая, сообщили РИА Новости в департаменте развития туризма Нижегородской области.

По данным Федеральной миграционной службы и Федеральной пограничной службы, туристический поток из Китая в Россию каждый год растет в среднем на 15-20%, и к концу 2019 года число путешественников из Поднебесной может достичь 2 миллионов человек.

"Основная доля турпотока из КНР в Россию (около 85%) приходится на туристические группы, которые приезжают по "безвизовой" программе. Классические маршруты включают в себя обязательное посещение двух городов - Москвы и Санкт-Петербурга. Задача нижегородского региона - войти в маршруты для индивидуальных туристов, привлечь туристов из Китая эксклюзивными экскурсионными программами, новыми активными туристическими маршрутами и шопингом", - сообщили в нижегородском департаменте развития туризма. При этом расчет делается не только на групповой туризм, но и на индивидуальных путешественников, которым нравится активный отдых.

"Для того, чтобы информация была доступна на китайских интернет ресурсах, было принято решение о создании субпортала о Нижегородской области на платформе WeChat. Здесь жители Поднебесной на своем родном языке смогут найти всю необходимую информацию о достопримечательностях Нижегородского региона, о фестивалях, промыслах, интересных маршрутах и событиях", - рассказали в департаменте. Авторы идеи отметили, что WeChat - это своеобразный аналог Facebook и Instagram, очень популярный в КНР.

"Аукцион по созданию субпортала о Нижегородской области был проведен управлением делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области. Договор заключен с ООО "Аппреал" на 497,5 тысячи рублей. Компания создаст подраздел о Нижегородской области на мобильном портале мессенджера WeChat, посвященном путешествиям", - подчеркнули в департаменте.