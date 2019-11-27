На Алтае пройдет инвестиционный форум по развитию "Белокурихи-2"

БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Инвесторы, спортсмены и представители власти обсудят развитие строящегося курорта Инвесторы, спортсмены и представители власти обсудят развитие строящегося курорта "Белокуриха-2" на первом инвестиционном форуме, который пройдет на территории курорта 6 и 7 декабря, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"Построить с нуля курорт, не пересмотрев подход к вопросам долгосрочного инвестирования, - невыполнимая задача. Мы надеемся, что форум позволит обозначить и скорректировать моменты, которые препятствуют более динамичному развитию бизнеса", - цитирует пресс-служба слова главного инвестора проекта, гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Константина Ежова.

Помимо деловой программы, участников форума ждут спортивные мероприятия. В день открытия для них запланировано катание на беговых и горных лыжах, снегоходах, прогулки по терренкурам. В последние день потенциальных инвесторов как болельщиков пригласят на соревнования на горнолыжном комплексе "Мишина гора" и биатлонный турнир на лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы".