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РИА Новости

На Алтае пройдет инвестиционный форум по развитию "Белокурихи-2"

17:05 27.11.2019
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© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанкКурорт Белокуриха
Курорт Белокуриха
© РИА Новости / Чернов
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Курорт Белокуриха. Архивное фото
БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Инвесторы, спортсмены и представители власти обсудят развитие строящегося курорта "Белокуриха-2" на первом инвестиционном форуме, который пройдет на территории курорта 6 и 7 декабря, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"Построить с нуля курорт, не пересмотрев подход к вопросам долгосрочного инвестирования, - невыполнимая задача. Мы надеемся, что форум позволит обозначить и скорректировать моменты, которые препятствуют более динамичному развитию бизнеса", - цитирует пресс-служба слова главного инвестора проекта, гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Константина Ежова.
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Помимо деловой программы, участников форума ждут спортивные мероприятия. В день открытия для них запланировано катание на беговых и горных лыжах, снегоходах, прогулки по терренкурам. В последние день потенциальных инвесторов как болельщиков пригласят на соревнования на горнолыжном комплексе "Мишина гора" и биатлонный турнир на лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы".
"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 метров над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха-2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 миллиарда - средства федерального бюджета.
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