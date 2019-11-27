СК назвал возможную причину пожара под Саратовом, где пострадали дети

"Следователями СК продолжается осмотр места происшествия. В ходе осмотра установлено, что возгорание возникло в центральной комнате - зале. Пламенем было охвачено только данное помещение, в остальных - задымление. В качестве основной версии возгорания рассматривается неосторожное обращение детей с огнем", - говорится в сообщении.

Следователи предварительно установили, что 27-летняя женщина утром в среду, возвращаясь из магазина, заметила дым из своего дома, где оставались двое ее сыновей 7 и 8 лет. Она бросилась их спасать, но в это время ее младший ребенок сам выбежал на улицу. Глава семьи, который в это время был на работе, узнав о происшествии, прибыл домой и вынес из загоревшегося здания старшего сына.