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РИА Новости

СК назвал возможную причину пожара под Саратовом, где пострадали дети

16:59 27.11.2019 (обновлено: 17:00 27.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Вероятной причиной пожара в частном доме в Саратовской области, в результате которого пострадали двое детей, стало их неосторожное обращение с огнем, сообщило областное управление СК РФ.
Пожар в частном деревянном доме в селе Бессоновка Новоузенского района произошел утром в среду, выгорела одна комната на площади 24 квадратных метра. По данным МЧС, в результате пожара пострадали двое детей, которые находились дома одни. В минздраве области уточнили, что дети госпитализированы, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое. Следствие по данному факту проводит проверку.
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"Следователями СК продолжается осмотр места происшествия. В ходе осмотра установлено, что возгорание возникло в центральной комнате - зале. Пламенем было охвачено только данное помещение, в остальных - задымление. В качестве основной версии возгорания рассматривается неосторожное обращение детей с огнем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным сведениям, у старшего мальчика выявлены ожоги дыхательных путей, у младшего - ожоги около 10% тела, при этом у обоих диагностировано отравление продуктами горения.
Следователи предварительно установили, что 27-летняя женщина утром в среду, возвращаясь из магазина, заметила дым из своего дома, где оставались двое ее сыновей 7 и 8 лет. Она бросилась их спасать, но в это время ее младший ребенок сам выбежал на улицу. Глава семьи, который в это время был на работе, узнав о происшествии, прибыл домой и вынес из загоревшегося здания старшего сына.
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Следственный комитет РФМЧС РФСаратовская областьСаратовРоссияПроисшествия
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