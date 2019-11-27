В Липецкой области 294 обманутых дольщика получат жилье

Артамонов отметил, что решение проблемы обманутых дольщиков – один из стратегически важных вопросов, поставленный перед правительством России и региональными властями. В октябре 2018 года после подписания соглашения с администрацией области строительные организации приступили к оказанию профессиональной помощи обманутым дольщикам Липецка. В 2019 году ключи от квартир уже получили 706 участников долевого строительства. В 2020 году будут введены в эксплуатацию еще семь домов, это почти 157,603 тысяч квадратных метра, в 2021 году - свыше 92,4 тысяч квадратных метров жилья.