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Липецкая область
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РИА Новости

В Липецкой области 294 обманутых дольщика получат жилье

16:55 27.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКлючи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию двух проблемных домов в микрорайоне Елецкий состоится в областном центре в воскресенье, 1 декабря, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, жилые дома достроила компания ООО "ОДСК Липецк".
Артамонов отметил, что решение проблемы обманутых дольщиков – один из стратегически важных вопросов, поставленный перед правительством России и региональными властями. В октябре 2018 года после подписания соглашения с администрацией области строительные организации приступили к оказанию профессиональной помощи обманутым дольщикам Липецка. В 2019 году ключи от квартир уже получили 706 участников долевого строительства. В 2020 году будут введены в эксплуатацию еще семь домов, это почти 157,603 тысяч квадратных метра, в 2021 году - свыше 92,4 тысяч квадратных метров жилья.
"Для меня очень важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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