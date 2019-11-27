Росрыболовство изучит вопрос введения ограничений вылова рыбы на Волге

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Росрыболовство изучает вопрос введения жестких ограничений вылова рыбы, включая воблу и леща, на Волге из-за неэффективного регулирования уровня воды в бассейне реки, заявил замглавы ведомства Василий Соколов.

"В текущий год, мы уже неоднократно поднимали эту тему, произошла фактически катастрофа на Волге. Были наихудшие за историю наблюдений попуски (периодические выпуски воды из водохранилищ - ред.) - самые короткие, по объемам очень маленькие - что через три-четыре года скажется на запасах таких ключевых объектов, как вобла, лещ", - сказал Соколов в ходе выступления на "круглом столе" в Совфеде.

"То есть это народная рыба, которая у нас в ближайшее время пойдет резко вниз. Мы уже сейчас разговариваем о том, что придется вводить очень жёсткие меры по ограничению вылова, хотя рыбаки в данном случае не виноваты", - добавил он.

По его словам, это связано в том числе с недостаточным мониторингом состояния водных объектов. На "круглом столе" замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров сообщил о проблеме развития сети государственного мониторинга на малых реках. Соколов согласился с существованием такой проблемы и указал, что качество мониторинга в последние годы ухудшается.

"Сокращаются деньги, количество мониторинговых постов уменьшено в десятки раз, и мы уже не имеем никакой адекватной ситуации о том, что происходит на реках. И приводит это все к очень плачевным последствиям", - добавил замглавы Росрыболовства, приводя в пример ситуацию на Волге. "Просили бы записать Росгидромету выделение отдельного финансирования и налаживание мониторинга по рекам, в том числе по малым", - сказал он.