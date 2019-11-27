Татарстан заключил 100% госконтрактов в рамках нацпроектов

КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Татарстан в рамках реализации нацпроектов заключил 565 государственных контрактов на сумму 14,8 миллиарда рублей, это 100% от всех запланированных на текущий год контрактов, сообщили в министерстве экономики республики со ссылкой на министра Фарида Абдулганиева

"На сегодняшний день в Татарстане в рамках реализации национальных проектов заключено 565 государственных контрактов на общую сумму 14,8 миллиарда рублей, или 100% от всех запланированных на текущий год контрактов, о чем заявил министр экономики республики. Фарид Абдулганиев подчеркнул, что реализация нацпроектов в Татарстане идет в плановом режиме. Все свои обязательства республика выполнит в срок", - говорится в сообщении.

В этом году Татарстан подключился к реализации национальных проектов, на реализацию которых в 2019 году выделено 25,7 миллиарда рублей, включая 18,1 миллиарда рублей из федерального и 7,6 миллиарда рублей из республиканского бюджетов. Средства направляются на строительство и реконструкцию 341 объекта, проведение чемпиона рабочих профессий WorldSkills, закупку оборудования и улучшение материально-технической базы для 385 объектов, предоставление мер адресной поддержки, социальных выплат, обучение и другие мероприятия.

Минэкономики отмечает, что во многом благодаря нацпроектам возросло по сравнению с прошлым годом финансирование ряда социально значимых отраслей.

Так, в 2019 году беспрецедентные средства выделены на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта – 1,6 миллиарда рублей. На 3,7 миллиарда рублей увеличилось финансирование дорожного хозяйства: в 2019 году запланирован ремонт 202 километров дорог в трех крупных агломерациях Татарстана – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. На 1,1 миллиарда рублей возросло финансирование здравоохранения: средства направляются на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения республики, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.