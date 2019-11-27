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РИА Новости

Татарстан заключил 100% госконтрактов в рамках нацпроектов

16:39 27.11.2019 (обновлено: 16:41 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Татарстан в рамках реализации нацпроектов заключил 565 государственных контрактов на сумму 14,8 миллиарда рублей, это 100% от всех запланированных на текущий год контрактов, сообщили в министерстве экономики республики со ссылкой на министра Фарида Абдулганиева.
"На сегодняшний день в Татарстане в рамках реализации национальных проектов заключено 565 государственных контрактов на общую сумму 14,8 миллиарда рублей, или 100% от всех запланированных на текущий год контрактов, о чем заявил министр экономики республики. Фарид Абдулганиев подчеркнул, что реализация нацпроектов в Татарстане идет в плановом режиме. Все свои обязательства республика выполнит в срок", - говорится в сообщении.
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В этом году Татарстан подключился к реализации национальных проектов, на реализацию которых в 2019 году выделено 25,7 миллиарда рублей, включая 18,1 миллиарда рублей из федерального и 7,6 миллиарда рублей из республиканского бюджетов. Средства направляются на строительство и реконструкцию 341 объекта, проведение чемпиона рабочих профессий WorldSkills, закупку оборудования и улучшение материально-технической базы для 385 объектов, предоставление мер адресной поддержки, социальных выплат, обучение и другие мероприятия.
Минэкономики отмечает, что во многом благодаря нацпроектам возросло по сравнению с прошлым годом финансирование ряда социально значимых отраслей.
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Так, в 2019 году беспрецедентные средства выделены на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта – 1,6 миллиарда рублей. На 3,7 миллиарда рублей увеличилось финансирование дорожного хозяйства: в 2019 году запланирован ремонт 202 километров дорог в трех крупных агломерациях Татарстана – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. На 1,1 миллиарда рублей возросло финансирование здравоохранения: средства направляются на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения республики, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.
По данным министерства, на реализацию национальных проектов в Татарстане за три года будет направлено 53 миллиарда рублей, в том числе 34,8 миллиарда рублей из федерального бюджета и 18,2 миллиарда рублей из бюджета Татарстана. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что национальные проекты стали логическим продолжением майских указов 2012 года, в которых были определены ключевые направления социально-экономического развития. По его словам, национальные проекты – это стратегическая задача для любого региона, и Татарстан полностью выполняет все заложенные для республики параметры.
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Республика ТатарстанФарид АбдулганиевРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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