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РИА Новости

Оленеводам и чумработницам НАО упростили получение соцвыплат

16:20 27.11.2019 (обновлено: 17:36 27.11.2019)
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© Сергей РусановЖенщина с ребенком у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
Женщина с ребенком у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
© Сергей Русанов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Ненецкого автономного округа освободили оленеводов и чумработниц от необходимости ежегодно подтверждать право на получение социальной поддержки. Соответствующее постановление администрация округа приняла на сегодняшнем заседании, сообщает региональный портал органов государственной власти.
"Кочевой образ жизни по объективным причинам не позволяет оленеводам и чумработницам вовремя проходить перерегистрацию. Это приводит к потере права на получение полагающихся им социальных выплат", — объяснил руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Сергей Свиридов.
По его словам, в отделении соцзащиты провели анализ, который свидетельствует о низком среднедушевом доходе этой категории населения.
К социальным выплатам относятся ежемесячные компенсации семьям, воспитывающим трех и более детей, выплаты в связи с рождением третьего и каждого из последующих детей, пособия на ребенка, а также меры господдержки, предназначенные непосредственно для оленеводов и чумработниц.
В окружной администрации планируют и дальше упрощать систему получения соцвыплат. Сейчас разрабатывается автоматизированная система, которая позволит перечислять выплаты гражданам сразу с того момента, как у них возникает такое право.
Пилотный проект планируется запустить уже в следующем году.
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