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РИА Новости

МИД: США пытаются сделать Латинскую Америку более управляемой

15:52 27.11.2019 (обновлено: 15:55 27.11.2019)
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© Фото : МИД РФДиректор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
© Фото : МИД РФ
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У США в последние годы возникло желание сделать Латинскую Америку более управляемой, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя события, происходящие в ряде стран на континенте.
"Что на наш взгляд происходит? Происходит то, что в последние годы, пару лет наиболее отчетливо, возник интерес у наших американских партнеров... форматировать его (регион - Прим. ред.), сделать его более управляемым", - сказал он во время дискуссии на тему "Пылающий континент: кризисы и протесты в Латинской Америке".
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Латинская АмерикаАлександр ЩетининМИД РФСШАВ мире
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