МИД: США пытаются сделать Латинскую Америку более управляемой

"Что на наш взгляд происходит? Происходит то, что в последние годы, пару лет наиболее отчетливо, возник интерес у наших американских партнеров... форматировать его (регион - Прим. ред.), сделать его более управляемым", - сказал он во время дискуссии на тему "Пылающий континент: кризисы и протесты в Латинской Америке".