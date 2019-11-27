МИД: США пытаются сделать Латинскую Америку более управляемой

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У США в последние годы возникло желание сделать Латинскую Америку более управляемой, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя события, происходящие в ряде стран на континенте.
"Что на наш взгляд происходит? Происходит то, что в последние годы, пару лет наиболее отчетливо, возник интерес у наших американских партнеров... форматировать его (регион - Прим. ред.), сделать его более управляемым", - сказал он во время дискуссии на тему "Пылающий континент: кризисы и протесты в Латинской Америке".
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Как отметил дипломат, в Вашингтоне сейчас "достали из сундуков доктрину Монро".