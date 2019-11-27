Власти Чувашии выделили 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноя – РИА Новости. Глава Чувашии . Глава Чувашии Михаил Игнатьев своим указом выделил 1,5 миллиарда рублей на благоустройство 1200 дворовых территорий в 119 населённых пунктах, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

На заседании регионального кабинета министров Игнатьев отметил, что в 2011 году в рамках проекта партии "Единая Россия" в республике был дан старт реализации программы по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. С тех пор власти Чувашии ведут целенаправленную системную работу по повышению качества и комфорта среды проживания граждан в муниципальных образованиях.

"Этими вопросами мы не первый год занимаемся, работу никогда не приостанавливали, средства выделяли, проводили капремонт, благоустраивали дворовые территории и подъездные пути", – подчеркнул Игнатьев.

Указом о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики определены два приоритетных направления.

Первое – благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях. Планируется асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, обустройство зон отдыха, экопарковок, освещения, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, разбивка цветников и озеленение, а также обеспечение дворов системами видеонаблюдения.

Второе направление – благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами).

Целесообразность и необходимость видов работ будет определяться комиссией, созданной муниципальным образованием. Отбор проектов предполагается осуществлять исходя из особенностей дворов, с учетом стандартного перечня элементов благоустройства и максимальной стоимости работ.

Игнатьев подчеркнул, что 2020 год в этом плане должен стать прорывным, объемы работ по благоустройству должны быть удвоены или утроены. "Определенные средства для этого в проекте республиканского бюджета предусмотрены, дополнительно должны получить средства еще и из федерального бюджета", – сказал глава республики. Он поручил министерствам и органам местного самоуправления актуализировать соответствующие государственные и муниципальные программы.