Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика
Чувашская Республика
2019-11-27T15:51+0300
https://ria.ru/20191127/1561670123.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/12/1511021217_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_efd422aae636eaaf02cbd63f597dfad2.jpg
РИА Новости

Власти Чувашии выделили 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов

15:51 27.11.2019
10
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноя – РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев своим указом выделил 1,5 миллиарда рублей на благоустройство 1200 дворовых территорий в 119 населённых пунктах, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
На заседании регионального кабинета министров Игнатьев отметил, что в 2011 году в рамках проекта партии "Единая Россия" в республике был дан старт реализации программы по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. С тех пор власти Чувашии ведут целенаправленную системную работу по повышению качества и комфорта среды проживания граждан в муниципальных образованиях.
"Этими вопросами мы не первый год занимаемся, работу никогда не приостанавливали, средства выделяли, проводили капремонт, благоустраивали дворовые территории и подъездные пути", – подчеркнул Игнатьев.
Указом о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики определены два приоритетных направления.
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
25 ноября, 17:50Чувашская Республика
Чувашия и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества
Первое – благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях. Планируется асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, обустройство зон отдыха, экопарковок, освещения, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, разбивка цветников и озеленение, а также обеспечение дворов системами видеонаблюдения.
Второе направление – благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами).
Целесообразность и необходимость видов работ будет определяться комиссией, созданной муниципальным образованием. Отбор проектов предполагается осуществлять исходя из особенностей дворов, с учетом стандартного перечня элементов благоустройства и максимальной стоимости работ.
Игнатьев подчеркнул, что 2020 год в этом плане должен стать прорывным, объемы работ по благоустройству должны быть удвоены или утроены. "Определенные средства для этого в проекте республиканского бюджета предусмотрены, дополнительно должны получить средства еще и из федерального бюджета", – сказал глава республики. Он поручил министерствам и органам местного самоуправления актуализировать соответствующие государственные и муниципальные программы.
В ноябре 2019 года Минстрой России подготовил и опубликовал индекс качества городской среды регионов России. В Чувашской Республике 180 баллов и больше набрали пять городов из девяти. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Город Чебоксары набрал 205 баллов, Канаш – 201 балл, Ядрин – 193 балла, Алатырь – 183 балла и Новочебоксарск – 180 баллов.
000000
Обсудить 0
Чувашская РеспубликаМихаил Игнатьев
Рекомендуем
Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд руб
Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд рублей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: трасса М-11 очень значима для Верхневолжья
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Начинающих в гостиничном бизнесе на Камчатке освободили от налогов
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный ДК
На месте крушения пассажирского поезда Москва-Петербург Невский экспресс в Тверской области, где несколько вагонов сошли с рельсов. 28 ноября 2009 года
Крушение поезда "Невский экспресс" в ноябре 2009 года
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Чувашия и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества
Международная космическая станция
Нештатные ситуации на МКС в 2010-2019 годах
Участник форума
В Алтайском крае завершился слет сельской молодежи Сибири
Горелка газовой плиты
Случаи массового отравления газом в России в 2018-2019 годах
Горнолыжный комплекс Мишина гора на Белокурихе-2
На Алтае курорт "Белокуриха-2" открывает горнолыжный сезон
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Хабаровский край получил 68 млн рублей для пострадавших от паводка
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Действующий глава Румынии лидирует на выборах президента
Связки бананов
Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
В Воронежской области ввели выплату при рождении второго ребенка
Последствия землетрясения в Албании
Крупные землетрясения в мире в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Лента новостейМолния