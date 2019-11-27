Кировский губернатор проконтролирует ситуацию с затопленными мостами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Глава Кировской области Игорь Васильев поручил взять на особый контроль ситуацию с затопленными из-за непогоды мостами в муниципалитетах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Восстановление транспортной доступности с районами, нарушенной в результате природных явлений, стало ключевой темой заседания правительства Кировской области.
"На учёте находится 16 низководных мостов, из них 11 понтонных и 5 деревянных. Сейчас автомобильное движение закрыто по девяти мостам, возможность передвижения для пешеходов есть по трём. Выделение бюджетных средств пострадавшим районам возможно после получения заявок от них и согласованной проектно-сметной документации. В настоящее время Верхнекамскому району уже выделено 5 миллионов рублей", — заявил руководитель администрации губернатора Сергей Киселёв.
По его словам, также непростая ситуация складывается в Даровском районе, где закрыты для движения три моста. Глава Даровского района уже направил в правительство Кировской области соответствующую заявку и проектно-сметную документацию. После проверки в установленном порядке средства им будут выделены максимально оперативно.
"Этот вопрос находится на совместном контроле правительства региона с главным управлением МЧС России по Кировской области. Для оказания помощи населению проводятся необходимые работы, вода постепенно уходит", — добавил Киселев.
Для устранения последствий чрезвычайных ситуаций и восстановления транспортного сообщения с населёнными пунктами планируется выделить бюджетные средства из резервного фонда региона. Ситуация находится на личном контроле главы Кировской области, подчеркнули в пресс-службе.
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