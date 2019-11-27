Кировский губернатор проконтролирует ситуацию с затопленными мостами

"На учёте находится 16 низководных мостов, из них 11 понтонных и 5 деревянных. Сейчас автомобильное движение закрыто по девяти мостам, возможность передвижения для пешеходов есть по трём. Выделение бюджетных средств пострадавшим районам возможно после получения заявок от них и согласованной проектно-сметной документации. В настоящее время Верхнекамскому району уже выделено 5 миллионов рублей", — заявил руководитель администрации губернатора Сергей Киселёв.