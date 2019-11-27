Жителя КБР будут судить за подготовку теракта

НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в подготовке теракта во время праздничных мероприятий на территории республики, сообщает региональная прокуратура.

"Следствием установлено, что обвиняемый, являясь последователем радикального религиозного экстремизма, в сговоре с лицом, принимающим участие в террористической деятельности на территории иностранного государства, планировал совершение террористического акта в Нальчике путем совершения подрыва взрывного устройства при проведении праздничного мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для совершения преступления им были приобретены необходимые компоненты и изготовлено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

"Своевременно проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранительным органам республики удалось предотвратить совершение преступления на стадии приготовления, преступник был задержан и заключен под стражу", - отмечает прокуратура.