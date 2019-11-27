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РИА Новости

Жителя КБР будут судить за подготовку теракта

15:25 27.11.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в подготовке теракта во время праздничных мероприятий на территории республики, сообщает региональная прокуратура.
"Следствием установлено, что обвиняемый, являясь последователем радикального религиозного экстремизма, в сговоре с лицом, принимающим участие в террористической деятельности на территории иностранного государства, планировал совершение террористического акта в Нальчике путем совершения подрыва взрывного устройства при проведении праздничного мероприятия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для совершения преступления им были приобретены необходимые компоненты и изготовлено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
"Своевременно проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранительным органам республики удалось предотвратить совершение преступления на стадии приготовления, преступник был задержан и заключен под стражу", - отмечает прокуратура.
По ее данным, уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.
Сотрудники ФСБ РФ
5 ноября, 16:00
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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