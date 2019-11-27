Парламент Татарстана принял бюджет на 2020 год

Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"

КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в среду приняли бюджет республики на 2020 год с дефицитом 3,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба парламента.

"Госсовет рассмотрел проект закона РТ "О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Депутаты приняли "главный финансовый закон" республики в окончательном чтении… В 2020 году доходы составят 270,1 миллиарда рублей, расходы – 273,2 миллиарда рублей, дефицит составит 3,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В 2021 году доходы составят 274,1 миллиарда рублей, расходы – 276,9 миллиарда рублей, дефицит составит 2,8 миллиарда рублей. В 2022 году доходы – 280 миллиардов рублей, расходы – 282,6 миллиарда рублей, дефицит – 2,6 миллиарда рублей.

Представивший законопроект ко второму чтению председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин сообщил, что после первого чтения на законопроект поступило 420 поправок от кабинета министров Татарстана и депутатов. "К принятию предлагаются 392 поправки, из них 376 – от кабинета министров. Все поправки носят объективный характер и увеличивают доходы и расходы бюджета на 5,1 миллиарда рублей", - сказал он.