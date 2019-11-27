Ливанская армия задержала 16 участников беспорядков в разных городах

"Подразделения армии задержали 16 человек в связи с событиями, которые произошли в разных районах прошлой ночью", - говорится в заявлении.

Согласно коммюнике, в Триполи на севере страны от погромов пострадали отделения банков и офис одной из политических партий. Также группы агрессивно настроенных активистов бросали в сторону военных бутылки с зажигательными смесями. Также была брошена ручная граната, но она не взорвалась.