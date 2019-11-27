Ливанская армия задержала 16 участников беспорядков в разных городах

БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Армия Ливана задержала 16 участников беспорядков в разных городах страны во вторник вечером, сообщает пресс-служба армии в среду.
"Подразделения армии задержали 16 человек в связи с событиями, которые произошли в разных районах прошлой ночью", - говорится в заявлении.
Согласно коммюнике, в Триполи на севере страны от погромов пострадали отделения банков и офис одной из политических партий. Также группы агрессивно настроенных активистов бросали в сторону военных бутылки с зажигательными смесями. Также была брошена ручная граната, но она не взорвалась.
Беспорядки произошли также в Бейруте и в христианском городе Бикфая.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
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