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РИА Новости

Мурманские полицейские "раскрыли" преступление, инсценировав рыбалку

15:05 27.11.2019 (обновлено: 15:06 27.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против двух сотрудников ОМВД ЗАТО Александровск, которые за деньги склонили местного жителя инсценировать браконьерскую рыбалку и "раскрыли" это преступление, сообщается региональное СУСК РФ.
Дело возбуждено по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением специальных средств". По версии следствия, в августе оперуполномоченный ОМВД России по ЗАТО Александровск, на которого возложена обязанность по пресечению преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов в местах нереста, и сотрудник ведомства, чья личность устанавливается, за денежное вознаграждение, склонили ранее судимого жителя города Снежногорска инсценировать незаконный вылов атлантического лосося на реке Сайда.
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"Злоумышленники задокументировали факт вылова рыбы гражданином, произвели его задержание, незаконно применив физическую силу и специальные средства – наручники. В последующем в отношении него было незаконно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Противоправные действия подозреваемых были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части СБ УМВД России по Мурманской области. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники уволены из органов по отрицательным основаниям. Дело против мужчины, инсценировавшего браконьерскую рыбалку, будет прекращено.
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