Мурманские полицейские "раскрыли" преступление, инсценировав рыбалку

МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи в Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против двух сотрудников ОМВД ЗАТО Александровск, которые за деньги склонили местного жителя инсценировать браконьерскую рыбалку и "раскрыли" это преступление, сообщается региональное СУСК РФ.

Дело возбуждено по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением специальных средств". По версии следствия, в августе оперуполномоченный ОМВД России по ЗАТО Александровск, на которого возложена обязанность по пресечению преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов в местах нереста, и сотрудник ведомства, чья личность устанавливается, за денежное вознаграждение, склонили ранее судимого жителя города Снежногорска инсценировать незаконный вылов атлантического лосося на реке Сайда.

"Злоумышленники задокументировали факт вылова рыбы гражданином, произвели его задержание, незаконно применив физическую силу и специальные средства – наручники. В последующем в отношении него было незаконно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Противоправные действия подозреваемых были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части СБ УМВД России по Мурманской области. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.