МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Мьянме при взрыве мины погиб турист, еще один путешественник был ранен, сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Туристы направлялись в город Сипо в штате Шан, пишет издание. Отдыхающие едут туда, чтобы посмотреть буддийские пагоды и монастыри, увидеть, как растет бирманский чай, а также отправляются в походы на водопады.
В результате взрыва мины погиб 40-летний гражданин Нидерландов, путешественница из Аргентины была ранена, уточняет Stuff.
Издание напоминает, что Госдепартамент США не рекомендует туристам посещать этот район "из-за гражданских беспорядков и вооруженных конфликтов".
В прошлом году в Мьянме 430 человек погибли при взрыве мин.
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