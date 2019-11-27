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РИА Новости

Роскомнадзор рассказал, как мошенники обманывают в "черную пятницу"

15:00 27.11.2019 (обновлено: 16:58 27.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновРекламный банер в витрине ювелирного магазина на Тверской улице в Москве
Рекламный банер в витрине ювелирного магазина на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор предупредил россиян об активизации интернет-мошенников в преддверии "черной пятницы".
В ведомстве отметили, что в Сети появились так называемые лендинговые страницы, на которых под предлогом участия пользователей в распродаже незаконно собираются личные данные: фамилия, имя и отчество, номер телефона, почтовый адрес, банковские реквизиты и так далее.
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По словам специалистов, затем эти данные используются для рассылки спама или для кражи данных банковских карт.
Чтобы избежать этого, Роскомнадзор рекомендует проверять домены известных интернет-магазинов. Мошенники часто регистрируют страницы, внешне похожие на настоящий сайт, и так вводят пользователей в заблуждение.
Кроме того, специалисты советуют проверять наличие SSL-сертификата. Большинство сайтов, где пользователи вводят личные данные, используют шифрование SSL "https://". Если же адрес начинается на "http://", это повод усомниться в оригинальности страницы.
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Стоит также обратить внимание на структуру страницы и подозрительные платежные формы.
"Если при клике на них вы переходите на страницу с ошибкой или на страницы, которые не похожи оригинальный ресурс, значит, вы попали на фишинговый сайт", — говорится в сообщении.
В ведомстве также порекомендовали проверять сайты на предмет наличия пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и обратной связи.
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