Роскомнадзор рассказал, как мошенники обманывают в "черную пятницу"

Рекламный банер в витрине ювелирного магазина на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор . Роскомнадзор предупредил россиян об активизации интернет-мошенников в преддверии "черной пятницы".

В ведомстве отметили, что в Сети появились так называемые лендинговые страницы, на которых под предлогом участия пользователей в распродаже незаконно собираются личные данные: фамилия, имя и отчество, номер телефона, почтовый адрес, банковские реквизиты и так далее.

По словам специалистов, затем эти данные используются для рассылки спама или для кражи данных банковских карт.

Роскомнадзор рекомендует проверять домены известных интернет-магазинов. Мошенники часто регистрируют страницы, внешне похожие на настоящий сайт, и так вводят пользователей в заблуждение. Чтобы избежать этого,рекомендует проверять домены известных интернет-магазинов. Мошенники часто регистрируют страницы, внешне похожие на настоящий сайт, и так вводят пользователей в заблуждение.

Кроме того, специалисты советуют проверять наличие SSL-сертификата. Большинство сайтов, где пользователи вводят личные данные, используют шифрование SSL "https://". Если же адрес начинается на "http://", это повод усомниться в оригинальности страницы.

Стоит также обратить внимание на структуру страницы и подозрительные платежные формы.

"Если при клике на них вы переходите на страницу с ошибкой или на страницы, которые не похожи оригинальный ресурс, значит, вы попали на фишинговый сайт", — говорится в сообщении.